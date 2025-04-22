CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 | TYT, AYT, YDT sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 | TYT, AYT, YDT sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri, adaylar için üniversiteye giriş sürecindeki önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç ana oturumdan oluşacak olan bu sınav, milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek. Öğrenciler sınav yerleri ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, TYT, AYT, YDT sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 22:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 | TYT, AYT, YDT sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 | Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın merakla beklediği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Sınava az bir süre kala giriş belgeleri ve sınav yerleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. TYT, AYT, YDT sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav yerleri henüz belli olmadı. ÖSYM'nin sınavdan birkaç hafta önce giriş belgelerini yayınlaması bekleniyor.

TYT, AYT, YDT AYIN KAÇINDA?

Üç ana oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 yılı için 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. İşte TYT,AYT, YDT tarihleri:

TYT (Temel Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2025 Cumartesi, saat 10:15

AYT (Alan Yeterlilik Testi): 22 Haziran 2025 Pazar, saat 10:15

YDT (Yabancı Dil Testi): 22 Haziran 2025 Pazar, saat 15:45

YKS NEDİR?

YKS, ülkemizde ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından 2018 yılından bu yana uygulanan ve her yıl tekrarlanan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemine verilen isimdir.

YKS, lise eğitimini tamamlayan tüm bireylerin üniversiteye girebilmek için girmesi gereken bir sınavdır. Yükseköğretim programlarına öğrenci alımını sağlamak ve adayların tercihlerine göre yerleştirilmesini temin etmek amacıyla yapılmaktadır. YKS, 3 oturumdan oluşmaktadır: Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT). Adaylara, lise müfredatına dayalı sorular yöneltilmektedir. İlk oturum olan TYT, tüm adaylar için zorunludur.

YKS GÖREVLİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, öğretmenler, kamu çalışanları ve akademisyenler, YKS görevli başvurusu yapmak için Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Başvuru süreci için adaylar, GİS üzerinden gerekli bilgilerini girerek başvurularını tamamlayacaklardır.

YKS GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

YKS görevli ücreti, türüne göre değişiklik göstermektedir. 2024 yılı itibarıyla, YKS'de görevli olan salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı ve yardımcı engelli gözetmeni gibi görevlerdeki ücretler 769 TL ile 1.922 TL arasında değişmektedir.

İşte T. Konyaspor - G.Saray maçının golleri!
Yarı finalde Gazzeli çocuklar seremonide!
DİĞER
Galatasaray için Granit Xhaka açıklaması! Leverkusen’den ayrılacak mı?
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Büyük ve cesur bir lider
Okan Buruk: Kazandığımız F.Bahçe maçı...
Dursun Özbek'ten 5. yıldız açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yarı finalde Gazzeli çocuklar seremonide! Yarı finalde Gazzeli çocuklar seremonide! 21:18
Şampiyon VakıfBank! Şampiyon VakıfBank! 20:59
Konyaspor-G.Saray maçında hakem şoku! Konyaspor-G.Saray maçında hakem şoku! 20:30
Recep Uçar: Zor bir maç! Recep Uçar: Zor bir maç! 20:08
Okan Buruk: Kazandığımız F.Bahçe maçı... Okan Buruk: Kazandığımız F.Bahçe maçı... 20:04
Louka Prip: G.Saray'a karşı iyi bir maç çıkarmıştık! Louka Prip: G.Saray'a karşı iyi bir maç çıkarmıştık! 20:01
Daha Eski
Metehan Baltacı: Hedefimiz iki kupa! Metehan Baltacı: Hedefimiz iki kupa! 19:55
T. Konyaspor-G.Saray | CANLI T. Konyaspor-G.Saray | CANLI 19:40
Panathinaikos - Anadolu Efes | CANLI Panathinaikos - Anadolu Efes | CANLI 19:32
F.Bahçe'de hazırlıklar başladı F.Bahçe'de hazırlıklar başladı 18:59
TFF'de yeni görev dağılımı! TFF'de yeni görev dağılımı! 18:55
Fırtına'da mesai sürüyor! Fırtına'da mesai sürüyor! 18:31