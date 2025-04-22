YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 | TYT, AYT, YDT sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 | Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın merakla beklediği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Sınava az bir süre kala giriş belgeleri ve sınav yerleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. TYT, AYT, YDT sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav yerleri henüz belli olmadı. ÖSYM'nin sınavdan birkaç hafta önce giriş belgelerini yayınlaması bekleniyor.

TYT, AYT, YDT AYIN KAÇINDA?

Üç ana oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 yılı için 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. İşte TYT,AYT, YDT tarihleri:

TYT (Temel Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2025 Cumartesi, saat 10:15

AYT (Alan Yeterlilik Testi): 22 Haziran 2025 Pazar, saat 10:15

YDT (Yabancı Dil Testi): 22 Haziran 2025 Pazar, saat 15:45

YKS NEDİR?

YKS, ülkemizde ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından 2018 yılından bu yana uygulanan ve her yıl tekrarlanan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemine verilen isimdir.

YKS, lise eğitimini tamamlayan tüm bireylerin üniversiteye girebilmek için girmesi gereken bir sınavdır. Yükseköğretim programlarına öğrenci alımını sağlamak ve adayların tercihlerine göre yerleştirilmesini temin etmek amacıyla yapılmaktadır. YKS, 3 oturumdan oluşmaktadır: Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT). Adaylara, lise müfredatına dayalı sorular yöneltilmektedir. İlk oturum olan TYT, tüm adaylar için zorunludur.

YKS GÖREVLİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, öğretmenler, kamu çalışanları ve akademisyenler, YKS görevli başvurusu yapmak için Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Başvuru süreci için adaylar, GİS üzerinden gerekli bilgilerini girerek başvurularını tamamlayacaklardır.

YKS GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

YKS görevli ücreti, türüne göre değişiklik göstermektedir. 2024 yılı itibarıyla, YKS'de görevli olan salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı ve yardımcı engelli gözetmeni gibi görevlerdeki ücretler 769 TL ile 1.922 TL arasında değişmektedir.