Bursluluk sınavı giriş yerleri 2025 | İOKBS bursluluk sınav giriş belgesi PDF indir

Bursluluk sınavı giriş yerleri 2025 | Milli Eğitim Bakanlığı, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine düzenleyeceği bursluluk sınavının giriş belgelerini erişime açtı. Her yıl binlerce maddi durumu yetersiz öğrencinin burs alarak eğitim hayatını devam ettirmesini sağlayan İOKBS, bu sene 27 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. İşte bursluluk sınavı giriş belgeleri...

2025 BURSLULUK SINAVI GİRİŞ YERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı Bursluluk Sınavı giriş yerlerinin erişime açıldığını duyurdu. MEB'in resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"2025 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (IOKBS) "Evde/Hastanede Sınav Hizmetleri" de dâhil olmak üzere 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.00'da ilimiz merkezinde bulunan 32 (otuz iki) sınav merkezinde yazılı olarak gerçekleştirilecektir.

Söz konusu sınavda 5,6,7,8,9,10,11'inci Sınıflar ile Hazırlık Sınıflarında öğrenim gören öğrencilere 80 soru sorulacak olup, sınav süresi 100 Dakikadır. Öğrenciler sınava, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan geçerli kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, süresi geçmemiş pasaport, nüfus müdürlüklerince verilmiş ve süresi geçmemiş barkodlu/karekodlu geçici kimlik belgesi, KKTC Kimlik kartı, Mavi Kart) biri ile girebileceklerdir.

Yanında geçerli kimlik belgesi bulunmayan yâda süresi geçmiş kimlik belgesi olan öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için sınav günü 07.30 itibariyle nüfus müdürlükleri açık olacaktır. Ancak yanında geçerli kimlik belgesi bulunmayanlar ile nüfus müdürlüklerince geçici kimlik belgesi düzenlenmemiş öğrenciler kesinlikle sınava alınmayacaktır.

Fotoğraflı ve onaylı giriş belgesi öğrencinin sınava gireceği sınav merkezleri tarafından hazırlanacaktır. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin sınav giriş yerlerinde en geç saat 09.30'da hazır bulunması önem arz etmektedir.

Ayrıca tip 1 diyabet hastalığı olan öğrencilerin yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına, hipoglisemi (ani kan şekeri düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir.

Astım hastası olan öğrenciler, doktor raporlarında yer alan astım spreylerini yanlarında getirebileceklerdir. Bu durumda olanların sınav tedbirlerine ilişkin bilgilendirme sınav giriş yerleri belirlendikten sonra Müdürlüğümüz tarafından öğrencilerin sınava katılacağı sınav merkezlerine bildirilecektir."

İOKBS BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ PDF İNDİR

İOKBS BURSLULUK SINAVI İÇİN GELİR NE KADAR OLMALI?

Ailenin 2024 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2025 Mali Yılı için tespit edilen 195.000,00 (yüzdoksanbeşbin) TL'yi geçmemesi gerekir.

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk hakkından faydalanabilmeleri için her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) gerçekleştirileceği tarih belli oldu. Sınav, 27 Nisan 2025 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

İOKBS BURSLULUK SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

120 dakika olan sınav süresi boyunca adaylar, toplamda 100 soruyu doğru yanıtlamaya çalışacak.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.

2025 BURS ÜCRETİ NE KADAR?

MEB bursu Ocak-Haziran 2025 dönemi için 2.015 TL olarak ödenecek. MEB bursu memur maaşlarına endeksli olarak Ocak ve Haziran aylarında yeniden belirleniyor.