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BİM aktüel kataloğu 22 Nisan Salı | Bu Salı Bim'de indirim fırsatı!
Bim aktüel ürünler kataloğu 22 Nisan Salı tarihiyle yayınlandı. Binlerce ürünü uygun fiyata satan Bim, bu hafta da gıda ve temizlik ürünlerini uygun fiyata alma imkanı sundu. Bebek bezinden kişisel bakıma bir çok ürünü indirimli fiyata alabilmeniz için işte 22 Nisan Salı Bim indirim kataloğu...
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