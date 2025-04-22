AÖL sınav sonucu sorgula 2025 | Açık lise 2. dönem sınav sonucu - MEB sonuç ekranı

AÖL sınav sonucu sorgula 2025 | Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açık öğretim lise öğrencilerine yönelik düzenlenen sınavların geride kalmasıyla sonuçlar merakla bekleniyordu. Bakanlık, liseden mezun olmak isteyen ve 2. Dönem sınavlarına katılan adayların sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. İşte detaylar...

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Türkiye genelinde düzenlenen AÖL 2. dönem sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 22 Nisan Salı günü erişime açıldı. Açık Lise sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmiyor. Bakanlık tarafından aol.meb.gov.tr adresinin "Duyurular" kısmından yapılan açıklama ile sonuçlar ilan ediliyor.

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARINA NASIL, NEREDEN BAKILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını "Açık Öğretim Liseleri" Öğrenci Giriş Ekranı üzerinden sisteme giriş yaparak sorgulayabilecek.

Şifrelerini unutan adaylar "Şifremi unuttum" seçeneğiyle birlikte yeni şifre edinerek sonuç ekranına gidebilir. Alternatif bir yöntem olarak adaylar e-Devlet giriş seçeneğini kullanabilirler.

Sonuç ekranında güvenlik kodu, kimlik numarası (veya öğrenci numarası) ve şifre ile giriş yapılabilir.

Açık Lise sınav sonuçları ekranında adayların katıldıkları oturumdan elde ettikleri doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Ayrıca adayların sınavdan aldıkları toplam puan sonuç ekranında görüntülenebilecek.

Sınavın değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılırken değerlendirme sırasında iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak puan hesaplaması yeniden yapılacak.

AÖL (AÇIK LİSE) SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Adaylar 5 (beş) takvim günü içerisinde sonuçlara incelenmesi için itirazda bulunabilecek. İtirazlar Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 (elli) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.