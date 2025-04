23 Nisan şiirleri 2025 | 23 Nisan 2, 3, 4 kıtalık şiirler - Kısa, uzun, farklı

23 Nisan şiirleri 2025 | 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Türk Milleti, ulusal egemenliğini resmen eline aldı. Cumhuriyet'in temellerini oluşturan bu hamlenin ardından 23 Nisan, Ulusal Egemenlik Bayramı ilan edildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'bugünün çocukları, milletin geleceğidir' anlayışı ile bu bayramı çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. İşte 23 Nisan'a özel en güzel şiirler...

23 NİSAN 2 KITALIK ŞİİRLER | KISA 23 NİSAN ŞİİRLERİ

23 Nisan Sevinci

Bugün 23 Nisan,

Çocukların içini coşku dolduran.

Meclis kuruldu, millet alkışladı,

Egemenlik sevgiyle boy attı.

Bayrak dalgalanır gökte mavi,

Çocuklar taşır özgürlük seli.

Atatürk'ün armağanı bu bayram,

Sevinçle kutlarız her zaman.

Çocuk Bayramı

23 Nisan, günümüz bugün,

Herkes sevinsin, çocuklar gülsün.

Meclis açıldı, Cumhuriyet doğdu,

Milletin sesi göklere vurdu.

Elbette coşar, elbette oynarız,

Atatürk ve bu bayramı anarız.

Kalbimizde umut, sevgi, barış,

23 Nisan'la dünya bir başka.

Egemenlik Günü

23 Nisan, milletin günü,

Meclis açıldı, aydınlandı dünü.

Çocuklar koşar, şarkılar söyler,

Bu bayram sevgi, bu bayram neşe eker.

Atatürk dedi "Bu bayram sizin!"

Bayraklar asılsın, çocuklar gülsün.

Bayrakla, marşla, umutla dolalım,

23 Nisan'da hep bir olalım.

23 NİSAN 3 KITALIK ŞİİRLER | FARKLI 23 NİSAN ŞİİRLERİ

23 Nisan Işığı

23 Nisan, özgürlüğün günü,

Meclis açıldı, aydınlandı dünü.

Millet toplandı, el ele verdi,

Bağımsızlık aşkı kalplere serdi.

Çocuklar koşar, bayraklar dalgalanır,

Sevgiyle, neşeyle her yer canlanır.

Atatürk'ün hediyesi bu güzel bayram,

Umut taşırız her an, her zaman.

Gökyüzü mavi, yürekler umutlu,

Çocuklar barışla, sevgiyle mutlu.

23 Nisan, hepimizin şenliği,

Taşırız dünyaya barışın gerçeğini.

Çocukların Bayramı

Bugün 23 Nisan, coşkuyla dolalım,

Meclis kuruldu, neşeyle kutlayalım.

Atatürk'ün sesi yankılanır hala,

Egemenlik bizim, parlar her sahada.

Bayrak elimizde, marşlar dilimizde,

Sevgi taşırız hep gönlümüzde.

Çocuklar güler, dünya şenlenir,

Bu bayramla umutlar yenilenir.

Gelecek bizim, ellerimizle,

Barış kurarız sevgi sözleriyle.

23 Nisan, kalplerde bir ışık,

Bu gerçeği çocuklar taşır.

Egemenlik Şenliği

23 Nisan, milletin bayramı,

Meclis açıldı, doğdu bir hayali.

Ankara'da birleşti vatan aşkı,

Özgürlük oldu Türk'ün bir baş tacı.

Çocuklar oynar, şarkılar yükselir,

Bayrak göklerde, kalplerde sevilir.

Atatürk armağan etti bu güzel günü,

Sevinçle kutlarız, hep biriz dünden.

Elbette coşar, elbette güleriz,

Barış, sevgiyle dünyayı süsleriz.

23 Nisan, umudun yıldızı,

Çocuklar taşır özgürlüğün nazını.

23 NİSAN 4 KITALIK ŞİİRLER | UZUN 23 NİSAN ŞİİRLERİ

23 Nisan Neşesi

Bugün bayram çocuklara,

Her yürek dolu sevgiye.

Atatürk'ten armağan bu,

Kutlu olsun hepimize!

Süslenmiş her sokak, evler,

Bayraklarla gökler güler.

Şarkılarla coşar gönül,

Bugün umut, neşe gelir.

Kardeşlikle el eleyiz,

Bütün dünya bizimle biz.

Barış, sevgi dilimizdir,

Yüreklerde hep deniziz.

Teşekkürler Atatürk'e,

Bu güzel gün biz çocukla.

23 Nisan bayramı,

Kutlu olsun sonsuza!