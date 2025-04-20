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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 20 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 20 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 20 Nisan 2025 tarihli 32876. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 20 Nisan Pazar 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 06:50
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Resmi Gazete'de bugün! 20 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 20 NİSAN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 20 Nisan Pazar tarihli 32876. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 20 Nisan Pazar Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

20 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– 2025 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2025 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2025 Yılı Mart Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi

👉20 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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