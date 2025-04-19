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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 19 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 19 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 19 Nisan 2025 tarihli 32875. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 19 Nisan Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 09:14
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Resmi Gazete'de bugün! 19 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 19 NİSAN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 19 Nisan Cumartesi tarihli 32875. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 19 Nisan Cumartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

19 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 17/04/2025 Tarihli ve 785 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Lisans ve Yetkilendirme Yönetmeliği (SHY-ATSEP)

TEBLİĞ

–– Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2025/1)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/04/2025 Tarihli ve 13458, 13459 ve 13460 Sayılı Kararları

👉19 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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