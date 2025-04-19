CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 19 Nisan AFAD, Kandilli son depremler

Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 19 Nisan AFAD, Kandilli son depremler

Deprem 19 Nisan Cumartesi | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 19 Nisan 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 08:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 19 Nisan AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU 19 NİSAN? | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok sayıda artçıları da doğuruyor. İşte 19 Nisan Cumartesi son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

19 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir. Aşağıdaki deprem bilgilerinde sıralama 'tarih, saat, şiddeti ve merkezüssü' şeklindedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Buruk G.Saray'dan ayrılıyor mu?
G.Saray'dan yeni sezon bombası! Bu transfer Süper Lig'i sallar
DİĞER
Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu'dan Mehmet Türkmen için olay sözler! ''Mourinho hakemden anlamıyormuş'' | Galatasaray-Bodrum FK
CHP'li İBB'den gizli toplantılar için her yerde jammer kalkanı! 84 sinyal kesici cihazın faturası belediye kasasından
Tadic için karar çıktı! Yeni sözleşme...
G.Saray'da çifte imza!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan yeni sezon bombası! Bu transfer Süper Lig'i sallar G.Saray'dan yeni sezon bombası! Bu transfer Süper Lig'i sallar 00:37
Buruk G.Saray'dan ayrılıyor mu? Buruk G.Saray'dan ayrılıyor mu? 00:36
Buruk G.Saray'dan ayrılıyor mu? Buruk G.Saray'dan ayrılıyor mu? 00:35
Son play-off bileti Real Madrid'in Son play-off bileti Real Madrid'in 00:25
Buruk: Rakibimizin maçlarına bakmadan... Buruk: Rakibimizin maçlarına bakmadan... 00:24
G.Saray sahasında doludizgin! G.Saray sahasında doludizgin! 00:24
Daha Eski
Immobile'den Adalı'ya yanıt! Immobile'den Adalı'ya yanıt! 00:24
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:24
G.Saray'ın penaltısına VAR engeli! İşte o pozisyon G.Saray'ın penaltısına VAR engeli! İşte o pozisyon 00:24
Konya son dakikada güldü! Konya son dakikada güldü! 00:24
G.Saray'dan Filistin'e destek pankartı! G.Saray'dan Filistin'e destek pankartı! 00:24
TFF'den yabancı kontenjanı açıklaması! TFF'den yabancı kontenjanı açıklaması! 00:24