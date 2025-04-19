CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI 19 Nisan: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 19 Nisan: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 19 Nisan Cumartesi 2025 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 06:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CANLI ALTIN FİYATLARI 19 Nisan: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 19 NİSAN | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 19 Nisan Cumartesi 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

19 NİSAN 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 37,94 (Alış) - 38,25 (Satış)

EURO: 43,13 (Alış) - 43,83 (Satış)

STERLİN: 50,62 (Alış) - 50,87 (Satış)

1 DOLAR = 38,25 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉19 Nisan Cumartesi 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 4.075,24₺

Gram altın satış: 4.076,87₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 6.682,00₺

Çeyrek altın satış: 6.808,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 13.364,00₺

Yarım altın satış: 13.616,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 26.646,00₺

Tam altın satış: 27.127,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 27.612,00₺

Cumhuriyet altını satış: 27.721,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 27.364,00₺

Ata altın satış: 27.835,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 19 Nisan Cumartesi günü saat 06.22 itibarıyla alınmıştır.

Mourinho'dan flaş karar! Yıldız ismi kulübeye çekiyor
Buruk G.Saray'dan ayrılıyor mu?
DİĞER
Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu?
Başkan Erdoğan'dan 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nde önemli açıklamalar
Tadic için karar çıktı! Yeni sözleşme...
G.Saray'da çifte imza!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan yeni sezon bombası! Bu transfer Süper Lig'i sallar G.Saray'dan yeni sezon bombası! Bu transfer Süper Lig'i sallar 00:37
Buruk G.Saray'dan ayrılıyor mu? Buruk G.Saray'dan ayrılıyor mu? 00:36
Buruk G.Saray'dan ayrılıyor mu? Buruk G.Saray'dan ayrılıyor mu? 00:35
Son play-off bileti Real Madrid'in Son play-off bileti Real Madrid'in 00:25
Buruk: Rakibimizin maçlarına bakmadan... Buruk: Rakibimizin maçlarına bakmadan... 00:24
G.Saray sahasında doludizgin! G.Saray sahasında doludizgin! 00:24
Daha Eski
Immobile'den Adalı'ya yanıt! Immobile'den Adalı'ya yanıt! 00:24
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:24
G.Saray'ın penaltısına VAR engeli! İşte o pozisyon G.Saray'ın penaltısına VAR engeli! İşte o pozisyon 00:24
Konya son dakikada güldü! Konya son dakikada güldü! 00:24
G.Saray'dan Filistin'e destek pankartı! G.Saray'dan Filistin'e destek pankartı! 00:24
TFF'den yabancı kontenjanı açıklaması! TFF'den yabancı kontenjanı açıklaması! 00:24