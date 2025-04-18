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Haberler Haberler AÖF sınav giriş yeri sorgula 2025 | Anadolu Üniversitesi AÖF 19-20 Nisan ara sınav giriş belgesi PDF İNDİR

AÖF sınav giriş yeri sorgula 2025 | Anadolu Üniversitesi AÖF 19-20 Nisan ara sınav giriş belgesi PDF İNDİR

Anadolu AÖF 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak olan Bahar Dönemi Ara Sınavı için sınav giriş belgeleri yayımlandı. Anadolu Üniversitesi'nin resmi X hesabında yayımlanan duyurunun ardında Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, sınav giriş yerlerini görmek ve giriş belgelerini indirmek için araştırmalarını hızlandırdı. AÖF sınav giriş yeri sorgulama ve Anadolu AÖF 19-20 Nisan ara sınav giriş belgesi haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 14:28 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 11:15
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AÖF sınav giriş yeri sorgula 2025 | Anadolu Üniversitesi AÖF 19-20 Nisan ara sınav giriş belgesi PDF İNDİR

AÖF sınav giriş yeri sorgula 2025 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin beklediği haber geldi. Binlerce öğrenciye bünyesinde eğitim veren AÖF için ara sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava girecek öğrencilerin kimlik veya pasaportun yanı sıra mutlaka yanlarında bulundurması gereken AÖF sınav giriş belgesi ve detayları sizler için derledik.

2025 AÖF ARA SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Sınava girecek öğrenciler için 19 – 20 Nisan 2025 tarihinlerinde hangi dersten sınava girecekleri bilgisini içeren sınav giriş bilgileri Anadolu Üniversitesi tarafından öğrenci sayfalarında yayımlandı. 2025 Bahar Dönemi Ara sınavına ilişkin Sınav Giriş Bilgileri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açıldı.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF 19-20 NİSAN ARA SINAV GİRİŞ BELGESİ PDF İNDİR

Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ÖNEMLİ UYARILAR

1. Sınava girebilmeniz için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi bu amaçla kullanılabilir) ibraz etmeniz gerekmektedir. Bunların dışındaki belgeler(mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.

2. Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmî amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler bulundurmanız yasaktır.

3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.

4. Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi getirmeniz gerekmektedir.

5. Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınavdan en az bir gün önce görmeniz yararınıza olacaktır.

6. Kimlik kontrolleri, üst araması ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için sınavdan en az bir saat önce sınav binasında hazır bulunmanız gerekmektedir.

7. Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.

8. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır."

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