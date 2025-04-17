Resmi Gazete'de bugün! 17 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 17 NİSAN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 17 Nisan Perşembe tarihli 32873. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 17 Nisan Perşembe Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

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YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1446 2025 Yılının Nisan Ayında Ülkemizde Gerçekleşen Zirai Don Olayının Sonuçlarının Araştırılması, Üreticilerin ve Tarımsal Ürünlerin Uğradığı Zararların Tespiti ve Gelecekte Yaşanabilecek Benzer Olayların Etkilerinin En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9722)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 9723)

–– I Sayılı Listede Belirtilen Enstitü ve Fakültelerin Adlarının Karşılarında Gösterildiği Şekilde Değiştirilmesine; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Ülke/Şehirlerde Karşılarında Gösterilen Fakültelerin Kurulmasına; Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Kapatılması ile Aynı Rektörlüğe Bağlı Olarak Spor Bilimleri Fakültesi Kurulmasına; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Trabzon Tıp Fakültesinin Bağlantısının Değiştirilerek Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlanması ile Söz Konusu Fakültenin Adının Tıp Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9724)

–– Sivas İli, Gürün ve Kangal İlçeleri ile Malatya İli, Kuluncak İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Kuluncak İlçesinin İçme ve Kullanma Suyu İhtiyacının Karşılanmasına Yönelik "Sarıca İçme Suyu İsale Hattı Projesi"nin Yapımı Amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9725)

–– Gaziantep Devlet Yolu Nurdağı-Musabeyli Ayrımı Projesi (km:0+000-53+315) Kapsamında Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9726)

–– Mersin-Tarsus Projesi (Pamukluk) Bünyesindeki Mersin Pamukluk Barajı İçmesuyu İsale Hattı İşi Kapsamında Bazı Taşınmazların, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9727)

–– "Geleceğe Miras Projesi" Kapsamında Denizli İli, Buldan İlçesi, Tripolis Antik Kentinde "Tripolis Antik Kenti Karşılama Merkezi Hizmet Birimleri, Mimari, Statik, Elektrik, Makine Tesisatı Projeleri ve Çevre Düzenlemesi İşi"nin Tamamlanabilmesi İçin Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9728)

–– Sakarya İli, Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın, İlçede Yapımı Planlanan Akyazı Kızılelma Millet Bahçesi Projesinin Hayata Geçirilmesi Amacıyla Akyazı Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9729)

YÖNETMELİKLER

–– Kültür ve Turizm Bakanlığı Resim ve Heykel Müzeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Milli Savunma Üniversitesi Lisansüstü Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Demiryolu Emniyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– KOSGEB İnsan Kaynakları Yönetmeliği

ANA STATÜ

–– Türkiye Okçuluk Federasyonu Ana Statüsü

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri