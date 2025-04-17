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Haberler Haberler Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Nisan ayı faizi arttı mı, sabit mi kaldı? Yüzde kaç oldu?

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Nisan ayı faizi arttı mı, sabit mi kaldı? Yüzde kaç oldu?

Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararını açıkladı. 17 Nisan 2025 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi belli oldu. Kurul, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltilmesine karar verdi. Merkez Bankası'nın Nisan ayı faiz kararı detaylarını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 14:01 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 14:08
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Nisan ayı faizi arttı mı, sabit mi kaldı? Yüzde kaç oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Nisan 2025 tarihinde Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Nisan ayı faiz kararını duyurdu. Yılın ilk iki toplantısında politika faizinde düşüşe gidilirken Nisan ayında açıklanan karar ile politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 46'ya yükseltildi. Merkez Bankası Nisan 2025 faiz kararı ve detaylar...

MERKEZ BANKASI NİSAN AYI FAİZ KARARI

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından politika faizi 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkardı. Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan 'Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu'nda şu ifadelere yer verildi:

"Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 49'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'den yüzde 44,5'e yükseltmiştir.

Enflasyonun ana eğilimi mart ayında gerilemiştir. Aylık temel mal enflasyonunun finansal piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle nisan ayında bir miktar yükseleceği, hizmet enflasyonunun ise görece yatay seyredeceği öngörülmektedir. Öncü veriler yurt içi talebin ilk çeyrekte ivme kaybetmekle birlikte öngörülenin üzerinde seyrettiğini ve enflasyonu düşürücü etkisinin azaldığını ima etmektedir. Küresel ticarette artan korumacı eğilimlerin küresel iktisadi faaliyet, emtia fiyatları ve sermaye akımları kanalıyla dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

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Finansal piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde parasal aktarım mekanizmasını destekleyen ilave adımlar ivedilikle atılmıştır. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

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