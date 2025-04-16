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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2025 | 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığının 2025 yılında yapılması planlanan öğretmen atamalarına ilişkin güncel açıklamaları ilgiyle takip ediliyor. Bakanlık belirli dönemlerde öğretmen atamalarında bazı branşlara öncelik veriyor. Bu yıl için ise takvim netleşti. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? sorguları yapılırken işte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 15:11 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 15:13
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2025 | 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Öğretmen adayları her yıl atamalarla ilgili güncel gelişmeleri takip ediyor. Kendi branşında atama bekleyen adaylar kontenjan açılması durumu için son dakika gelişmeleri araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı beklenen müjdeyi verdi. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için takvim netleşti. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte detaylar ve tarihler...

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB bünyesine yapılacak sözleşmeli öğretmen alımına dair kılavuz yayımlandı. Buna göre 21 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde, KPSS'ye giren adayların başvuruları alınacak. 7 Mayıs tarihinde ise, mülakata girmeye hak kazananlar ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yazılı açıklamada, 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edileceği belirtildi.

Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

MEB, tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, 15 Nisan 2025 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Bakanlığımıza öğretmen ataması için 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin kadro ihdası yapıldığı" müjdesi verilmiştir.

Bu kapsamda 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayımız için ön başvurular alınarak puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı aday, sözlü sınava çağrılacaktır. Daha sonra, KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları yapılacaktır.

Bu doğrultuda 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edilecek olup başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Süreç sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Millî Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir".

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