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Haberler Haberler FED FAİZ KARARI MAYIS 2025 | Bir sonraki Fed faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

FED FAİZ KARARI MAYIS 2025 | Bir sonraki Fed faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Geçtiğimiz mart ayında FED'in faizi yüzde 4.5 seviyesinde sabit bırakmasının ardından tüm dikkatler FED'in mayıs ayı toplantısından çıkacak karara çevrildi. Vatandaşlar bir sonraki Fed faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? sorguları yapıyor. İşte güncel detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 22:28
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FED FAİZ KARARI MAYIS 2025 | Bir sonraki Fed faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı piyasaların yönünü belirleyecek. Durgun geçen son birkaç haftanın ardından Fed'den gelecek güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, bir sonraki Fed faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

2025 MAYIS FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED), bir sonraki toplantısını 6-7 Mayıs tarihlerindeki gerçekleştirecek. Faiz kararı 7 Mayıs günü saat 22:00'de belli olacak.

SON FAİZ KARARI NE OLDU?

Fed, 2 gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında gösterge federal fon oranını %4,25-4,50 seviyesinde sabit tuttu.

FOMC toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Son dönemdeki göstergeler ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğine işaret etmektedir. İşsizlik oranı son aylarda düşük bir seviyede istikrar kazanmıştır ve işgücü piyasası koşulları sağlamlığını korumaktadır. Enflasyon bir miktar yüksek seyretmektedir.

Komite, uzun vadede azami istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyona ulaşmayı hedeflemektedir. Ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik artmıştır.

Komite, ikili görevinin her iki tarafına yönelik risklere karşı dikkatli davranmaktadır. Hedeflerini desteklemek amacıyla Komite, federal fon oranı için hedef aralığını yüzde 4,25 ila 4,50 olarak korumaya karar vermiştir" denildi.

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