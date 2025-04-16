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Haberler Haberler AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ 2025 | Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavı ne zaman, ayın kaçında, hangi tarihte?

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ 2025 | Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavı ne zaman, ayın kaçında, hangi tarihte?

Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınavları için geri sayım başladı. Ara sınava giren adaylar dönem sonu bitirme sınavları ile ilgili araştırma yapıyor. Her dönem bir vize bir de final olmak üzere iki kez sınav yapılıyor. Peki, AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman, ayın kaçında? İşte detaylar ve takvim...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 20:35
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AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ 2025 | Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavı ne zaman, ayın kaçında, hangi tarihte?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınavları öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2 gün boyunca gerçekleştirilen sınavlara katılacak olan öğrenciler yaz tatili planları için şimdiden final sınav tarihlerini merak ediyorlar. Peki, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavı ne zaman, ayın kaçında, hangi tarihte? İşte detaylar...

AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

AÖF 2024-2025 Öğretim Yılı bahar dönemi bitirme (final) sınavı 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF ARA SINAVLARI NE ZAMAN 2025?

AÖF 2024-2025 Öğretim Yılı bahar dönemi vize (ara sınavları) 19-20 Nisan 2025 Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleşecek.

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