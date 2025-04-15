  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı olarak yayınlayan TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 08:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı yayınlayan TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgilerini sizler için derledik.

TV 8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

TV8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

F.Bahçe'de Osayi için kritik karar!
Cimbom'a sürpriz isim! Muslera'nın yerine...
DİĞER
Beşiktaş Divan Kurulu'nda yaşananlar hakkında flaş sözler! ''Hasan Arat'a en büyük iyiliği yaptılar''
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki konular! Enflasyon, terörle mücadele, 2025 öğretmen atama...
G.Saray'ın Boey planı ortaya çıktı!
Pereira'dan Mourinho sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 15 Nisan Pazartesi 2025 Bugünkü maçlar 15 Nisan Pazartesi 2025 07:33
Pereira'dan Mourinho sözleri! Pereira'dan Mourinho sözleri! 00:20
Pereira: Yabancı hakem kararına karşıyım! Pereira: Yabancı hakem kararına karşıyım! 00:20
Merih Demiral tarihe geçti! Merih Demiral tarihe geçti! 00:20
Dünya Kupası'nda neden Türk hakem yok? Dünya Kupası'nda neden Türk hakem yok? 00:20
İkas Eyüpspor evinde farklı kazandı! İkas Eyüpspor evinde farklı kazandı! 00:20
Daha Eski
Vitor Melo Pereira: Türk hakemliğinin sorunu istikrar! Vitor Melo Pereira: Türk hakemliğinin sorunu istikrar! 00:20
Süper Lig'de oranlar güncellendi! Süper Lig'de oranlar güncellendi! 00:20
Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? 00:20
F.Bahçe'de Mourinho'yla yollar ayrılabilir! F.Bahçe'de Mourinho'yla yollar ayrılabilir! 00:20
Hatipoğlu Osimhen'in sözlerine açıklık getirdi! Hatipoğlu Osimhen'in sözlerine açıklık getirdi! 00:20
Saiss'ten flaş Beşiktaş itirafı! Saiss'ten flaş Beşiktaş itirafı! 00:19