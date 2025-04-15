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Haberler Haberler ÖGG soru ve cevapları 2025 | ÖGG 114. Dönem soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir

ÖGG soru ve cevapları 2025 | ÖGG 114. Dönem soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir

Özel Güvenlik Görevlisi, 114. Dönem temel eğitim sınavı ve 90. Yenileme eğitimi sınavı tamamlandı. 12 Nisan Cumartesi günü yapılan sınavların ardından sınava katılan adaylar, soru kitapçıkları ve cevap anahtarları için araştırmalarını hızlandırdı. 15 Nisan tarihinde erişime açılan ÖGG soru ve cevapları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 16:44
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ÖGG soru ve cevapları 2025 | ÖGG 114. Dönem soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir

ÖGG soru ve cevapları 2025 | Emniyet Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği 114. Özel Güvenlik Görevlisi ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılan adaylar, kendi cevapları ile doğru cevapları karşılaştırmak isterken soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İşte ÖGG 114. Dönem soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

ÖGG 114. DÖNEM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan takvime göre ÖGG 114. dönem soruları ve cevap anahtarı bugün (15 Nisan) erişime açılacak. Adaylar ÖGG soruları ve cevap anahtarı ekranında sınavda karşılarına gelen soruların doğru cevaplarını A,B,C,D,E şeklinde görüntüleyebilecek. Cevap anahtarı ekranında soruların doğru yanıtları " kırmızı" olarak yer alacak. ÖGG soruları ve cevapları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

ÖGG 114. DÖNEM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖGG 114. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

12 Nisan tarihinde düzenlenen ÖGG 114. Dönem Temel Eğitim Sınavı ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 2 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan egm.gov.tr adresinden sonuçlara ulaşabilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu ile birlikte sonuçları sorgulayabilecek. Sonuç ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan ile birlikte doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak.

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