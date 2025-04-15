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Haberler Haberler Kargolar 23 Nisan'da açık mı 2025? | Kargo şubeleri 23 Nisan'da çalışıyor mu?

Kargolar 23 Nisan'da açık mı 2025? | Kargo şubeleri 23 Nisan'da çalışıyor mu?

Kargo şubelerinin 23 Nisan'da çalışıp çalışmadığı çokça araştırılan konular arasında yerini alıyor. Resmi tatil olarak ilan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Peki kargo şubeleri çalışacak mı, açık olacak mı sorularının cevabını sizler için derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 15:58
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Kargolar 23 Nisan'da açık mı 2025? | Kargo şubeleri 23 Nisan'da çalışıyor mu?

Kargolar 23 Nisan'da açık mı 2025? | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilir. Bu özel günde, çeşitli etkinliklerle bayram coşkusu yaşanır. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluş yıl dönümü olduğu için bu günde pek çok soru gündeme gelir. Bunlardan bazıları ise 23 Nisan'da kargoların çalışıp çalışmadığıyla ilgilidir. 2025 yılı için, 23 Nisan'da PTT, Sürat, UPS, Aras, MNG ve Yurtiçi gibi kargo şirketleri açık mı, kapalı mı olacak? İşte detaylar...

KARGO ŞUBELERİ 23 NİSAN'DA ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, çoğu kargo şirketi resmi tatil nedeniyle hizmet vermemektedir. 23 Nisan'da PTT, Sürat, UPS, Aras, MNG ve Yurtiçi gibi kargo şirketleri açık olmayacak. Ancak, bazı büyük şehirlerde sınırlı hizmet sunulabilir.

23 NİSAN TATİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2025 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilen bu günde, devlet daireleri, okullar ve resmi kamu kurumları ve kuruluşlar kapalı olacaktır. Ancak, özel sektörde çalışanlar için bu günün tatil olup olmadığı, çalıştıkları şirketin politikalarına bağlıdır.

23 NİSAN'DA NOTERLER AÇIK MI,ÇALIŞIYOR MU ?

23 Nisan Çarşamba günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil kapsamında yer almaktadır. Bu nedenle birçok kamu kurumu ve kuruluş gibi noterler de kapalı olacaktır.23 Nisan'da noterlerde işlem yapmayı planlayan vatandaşların, noterlerin çalışma saatlerine dikkat etmeleri ve işlemlerini resmi tatil öncesinde tamamlamaları önemlidir.

23 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

"23 Nisan çarşamba günü bankalar, açık mı, çalışıyor mu?" sorusunun yanıtı, bankalarda havale veya ödeme gibi işlemler gerçekleştirecek olan kişilerin gündeminde yer almaya başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle, bugün bankaların açık olup olmayacağı merak ediliyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yıl içerisindeki resmi tatil günleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, 23 Nisan çarşamba günü tüm bankalar kapalı olacaktır. Bankacılık işlemleri, şube üzerinden yapılamayacak, yalnızca mobil bankacılık ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar üzerinden sınırlı hizmet verilecektir.

Vatandaşların, özellikle EFT, havale, kredi işlemleri gibi banka şubesi gerektiren işlemlerini resmi tatil öncesinde tamamlamaları tavsiye edilir.

Bankalar, 24 Nisan perşembe günü itibarıyla normal çalışma düzenlerine dönerek hizmet vermeye devam edecek.,

23 NİSAN'DA HASTANELER VE ECZANELER AÇIK MI?

23 Nisan resmi tatilinde sağlık ocağı ve hastanelerin poliklinik hizmetleri kapalı olacak. Ancak acil servisler, 23 Nisan boyunca hizmet vermeye devam edecek.

23 Nisan'da eczaneler de kapalı olacaktır. Fakat, nöbetçi eczaneler üzerinden ilaç temin edilebilecektir.

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