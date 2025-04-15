Kabine toplantısı ne zaman? | Kabine ne zaman, saat kaçta toplanacak, gündemde ne var?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? | Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine üyeleri, son toplantısını 24 Mart tarihinde gerçekleştirdi. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, Gazze'ye yönelik saldırılar, Türkiye-Avrupa ilişkileri, enflasyonun pazar fiyatlarına etkisi, iç siyaset gibi konuların görüşüldüğü Kabine toplantısının bir sonraki tarihi ise merak ediliyor. İşte detaylar...

KABİNE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi son toplantısını 24 Mart Pazartesi günü düzenledi. 7 Nisan'da gerçekleşmesi beklenen Kabine toplantısı ise, Ak Parti MYK toplantısı sebebiyle ertelendi. Bu nedenle Kabine toplantısı15 Nisan Salı günü yapılacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI

Kabine toplantısında görüşülecek konular arasında ekonomik gelişmeler, günlük yaşamda etken rol oynayan sosyal meseleler, dış ilişkiler ve kamu düzeniyle ilgili yapılacak düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor. Enflasyonla mücadele, gıda fiyatlarındaki artış, kamu personeli alımları, emekli maaşları ve bölgesel krizler gibi konuların da bu toplantıda masaya yatırılması olası. Öte yandan terörsüz Türkiye için atılan ve atılması planlanan adımlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Suriye'deki son durum ve Ukrayna-Rusya savaşı ile yaşanan son gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.