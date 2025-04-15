  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Kabine toplantısı ne zaman? | Kabine ne zaman, saat kaçta toplanacak, gündemde ne var?

Kabine toplantısı ne zaman? | Kabine ne zaman, saat kaçta toplanacak, gündemde ne var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine üyelerinin bir sonraki toplantı tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İç siyaset, ekonomi, dış politika, terörle mücadele gibi konuların ele alındığı, Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine toplantısı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Kabine toplantısı ne zaman? Kabine ne zaman, saat kaçta toplanacak, gündemde ne var?' sorularının cevabını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 09:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kabine toplantısı ne zaman? | Kabine ne zaman, saat kaçta toplanacak, gündemde ne var?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? | Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine üyeleri, son toplantısını 24 Mart tarihinde gerçekleştirdi. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, Gazze'ye yönelik saldırılar, Türkiye-Avrupa ilişkileri, enflasyonun pazar fiyatlarına etkisi, iç siyaset gibi konuların görüşüldüğü Kabine toplantısının bir sonraki tarihi ise merak ediliyor. İşte detaylar...

KABİNE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi son toplantısını 24 Mart Pazartesi günü düzenledi. 7 Nisan'da gerçekleşmesi beklenen Kabine toplantısı ise, Ak Parti MYK toplantısı sebebiyle ertelendi. Bu nedenle Kabine toplantısı15 Nisan Salı günü yapılacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI

Kabine toplantısında görüşülecek konular arasında ekonomik gelişmeler, günlük yaşamda etken rol oynayan sosyal meseleler, dış ilişkiler ve kamu düzeniyle ilgili yapılacak düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor. Enflasyonla mücadele, gıda fiyatlarındaki artış, kamu personeli alımları, emekli maaşları ve bölgesel krizler gibi konuların da bu toplantıda masaya yatırılması olası. Öte yandan terörsüz Türkiye için atılan ve atılması planlanan adımlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Suriye'deki son durum ve Ukrayna-Rusya savaşı ile yaşanan son gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

G.Saray'dan bomba transfer!
Cimbom'a sürpriz isim! Muslera'nın yerine...
DİĞER
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş Divan Kurulu'ndaki olaylar için flaş sözler: ''Nasıl insan içine çıkacak merak ediyorum''
İhaleye fesat, yolsuzluk, kamu zararı... CHP'li Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltında! İmamoğlu ile aynı davanın sanığı
G.Saray'ın Boey planı ortaya çıktı!
Pereira'dan Mourinho sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 15 Nisan Pazartesi 2025 Bugünkü maçlar 15 Nisan Pazartesi 2025 07:33
Pereira'dan Mourinho sözleri! Pereira'dan Mourinho sözleri! 00:20
Pereira: Yabancı hakem kararına karşıyım! Pereira: Yabancı hakem kararına karşıyım! 00:20
Merih Demiral tarihe geçti! Merih Demiral tarihe geçti! 00:20
Dünya Kupası'nda neden Türk hakem yok? Dünya Kupası'nda neden Türk hakem yok? 00:20
İkas Eyüpspor evinde farklı kazandı! İkas Eyüpspor evinde farklı kazandı! 00:20
Daha Eski
Vitor Melo Pereira: Türk hakemliğinin sorunu istikrar! Vitor Melo Pereira: Türk hakemliğinin sorunu istikrar! 00:20
Süper Lig'de oranlar güncellendi! Süper Lig'de oranlar güncellendi! 00:20
Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? 00:20
F.Bahçe'de Mourinho'yla yollar ayrılabilir! F.Bahçe'de Mourinho'yla yollar ayrılabilir! 00:20
Hatipoğlu Osimhen'in sözlerine açıklık getirdi! Hatipoğlu Osimhen'in sözlerine açıklık getirdi! 00:20
Saiss'ten flaş Beşiktaş itirafı! Saiss'ten flaş Beşiktaş itirafı! 00:19