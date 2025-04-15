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Haberler Haberler 1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2025 yılında hangi güne denk geliyor? - 30 Mart yarım gün mü?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2025 yılında hangi güne denk geliyor? - 30 Mart yarım gün mü?

Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından gözler 1 Mayıs'a çevirildi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kamu kuruluşları ve özel sektör için resmi tatil mi sayılıyor? gibi sorgular sık sık yapılıyor. Peki, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2025 yılında hangi güne denk geliyor? 30 Mart yarım gün mü? Merak eidlen tüm detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 22:43
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1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2025 yılında hangi güne denk geliyor? - 30 Mart yarım gün mü?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? - Emek ve Dayanışma günü 1 Mayıs heyecanına kısa süre kaldı. Her yıl kutlanan 1 Mayıs, bu yıl da kutlanacak. Birçok kişi arama motorlarında 1 Mayıs resmi tatil mi?, 1 Mayıs'ta banka, ptt, vergi dairesi gibi kurumlar açık mı? Okullar tatil mi? İşte tüm detaylar...

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs 2025 tarihinde Emek ve Dayanışma günü olarak da bilinen işçi bayramı, 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

Öte yandan 30 Mart 2025 tarihi yarım gün tatil değil, iş yerleri tam zamanlı çalışmalarına devam edecekler.

1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs 2025 İşçi Bayramı resmi tatil kabul edildiğinden dolayı, okullar tatil olacak. 1 Mayıs bu yıl Perşembe gününe denk geliyor.

1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, resmi tatil olduğu için bankalar çalışmayacak.

1 MAYIS NEDİR, NASIL VE NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

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