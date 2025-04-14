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Haberler Haberler ALES SONUÇLARI 2025 | ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - ÖSYM SON DAKİKA

ALES SONUÇLARI 2025 | ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - ÖSYM SON DAKİKA

Akademik kariyer yapmak isteyen adayların katılım sağladığı 2025 yılının ilk ALES sınavı sona erdi. 13 Nisan'da yapılan sınav saat 10.15'te başladı ve 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanarak 150 dakika cevaplama süresi verildi. Sonuçlar şimdiden merak edilirken ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorguları yapılıyor. Detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 Pazartesi 16:48
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ALES SONUÇLARI 2025 | ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - ÖSYM SON DAKİKA

ALES'in ardından sonuçlar için geri sayım başladı. Adaylar ÖSYM tarafından yayınlanan ALES soruları ve cevap anahtarı ile netlerini hesaplamaya başlarken bir yandan ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorguları yapılıyor. İşte detaylar...

ALES 1 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, 21 Nisan'da gerçekleştirilen ALES-1 sınavının sonuçları 10 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sınav puanları, internet sitesi üzerinden erişime açılacak olup adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranından sorgulayabilecek.

ÖSYM AİS 2024 ALES SINAVI SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ALES, nitelikli öğrencilerin lisansüstü eğitim programlarına kabul edilmelerinde önemli bir faktördür. Sınav, adayların sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir testi tamamlamasını gerektirir. Sınavda adayların, sayısal ve sözel bölümler için farklı soru tipleri içeren ortalama 80 soruyu yanıtlaması beklenir. Adayların sınavda elde ettikleri puanlar, üniversitelerin lisansüstü eğitim programlarına kabul edilmelerinde önemli bir kriter olarak kullanılmaktadır.

YÜKSEK LİSANS İÇİN ALES PUANI KAÇ OLMALI?

2024 ALES kılavuzunda bu konu şu ifadelerle ele alındı:

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, %50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

2024 ALES/1 SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi resmi olarak 5 yıldır. ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren geçerli olmakla birlikte bu puanlar 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. Yani 2022 yılı ALES sonuçları 2027 yılına kadar geçerli olacak.

ALES KONU DAĞILIMI VE SORU SAYISI

TÜRKÇE

  • Cümlede Anlam

  • Sözcükte Anlam

  • Paragraf

  • Anlatım Bozuklukları

  • Anlatım Biçimleri

  • Sözel Mantık

MATEMATİK

  • Temel Kavramlar

  • Çözümleme

  • Bölme ve Bölünebilme

  • Asal Çarpanlar, EBOB-EKOK

  • Rasyonel Sayılar

  • Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer

  • Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma

  • Üslü Sayılar 9. Köklü Sayılar

  • Denklemler

  • Oran-Orantı

  • Sayı ve Kesir Problemleri

  • Yaş Problemleri

  • İşçi ve Havuz Problemleri

  • Hareket Problemleri

  • Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri

  • Karışım Problemleri

  • Kümeler

  • İşlem

  • Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık

SAYISAL MANTIK

  • Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma

  • Şekil, Yetenek ve Sayı Dizileri

  • Mantıksal Muhakeme Problemleri

GEOMETRİ

  • Doğruda Açılar

  • Üçgende Açılar

  • Üçgende Uzunluk ve Alan

  • Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik

  • Dörtgenler 6. Çember ve Daire

  • Analitik Geometri 8. Katı Cisimler

SÖZEL MANTIK

  • Şifreleme, Şifre Çözümleme

  • Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme

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