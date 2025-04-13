  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2025' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 09:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den forvet bombası!
F.Bahçeli yıldız Serie A yolcusu!
DİĞER
Sustalı Ceylan'da Ceylan gerçeklerle yüzleşti!
CHP İBB'deki yolsuzluğu vatandaşa fatura etti! Fişleme skandalı, Avcılar'da metrobüs Esenyurt'ta İSKİ faciası, Üsküdar'da ödenmeyen maaşlar
Maçın ardından sert sözler! "Bırakın gidin"
Avrupa devi Barış Alper'in peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Net Global Sivasspor-Fenerbahçe maçı detayları! Net Global Sivasspor-Fenerbahçe maçı detayları! 08:21
Bugünkü maçlar 13 Nisan Pazar 2025 Bugünkü maçlar 13 Nisan Pazar 2025 07:40
Beşiktaş tribünlerinden takıma tepki! Beşiktaş tribünlerinden takıma tepki! 00:03
Solskjaer: Bu takımı ilaç kurtarmaz Solskjaer: Bu takımı ilaç kurtarmaz 00:03
Kenan Yıldız'dan şık gol! Kenan Yıldız'dan şık gol! 00:03
Kartal sahasında kayıp! Kartal sahasında kayıp! 00:03
Daha Eski
F.Bahçe'nin Sivas kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Sivas kafilesi açıklandı! 00:03
Bodrum'da gol sesi çıkmadı! Bodrum'da gol sesi çıkmadı! 00:03
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 00:03
Serdal Adalı'dan flaş açıklama Serdal Adalı'dan flaş açıklama 00:03
Beşiktaş Divan Kurulu tatil edildi! Beşiktaş Divan Kurulu tatil edildi! 00:03
Milli güreşçimiz Avrupa şampiyonu! Milli güreşçimiz Avrupa şampiyonu! 00:03