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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 12 Nisan

BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 12 Nisan

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 80'in üzerine yükseldi. İstanbul'da Nisan yağmurlarının devamıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 82,02 olarak ölçüldü. İşte 12 Nisan Cumartesi 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 09:21
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BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 12 Nisan

BARAJ DOLULUK ORANLARI 12 NİSAN | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. İlkbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde %58,73 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 98,4 ile Istırancalar Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 12 Nisan Cumartesi günü yüzde 82,02 olarak ölçüldü.

💦12 NİSAN 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

12 Nisan Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 82,02 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 12 Nisan'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %94,29

🚿 Darlık Barajı: %79,75

🚿 Elmalı Barajı: %95,73

🚿 Terkos Barajı: %81,57

🚿 Alibey Barajı: %64,87

🚿 Büyükçekmece Barajı: %75,65

🚿 Sazlıdere Barajı: %58,73

🚿 Istrancalar Barajı: %98,4

🚿 Kazandere Barajı: %96,94

🚿 Pabuçdere Barajı: %95,77

NOT: İSKİ, İst

anbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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