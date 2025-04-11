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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı olarak yayınlayan TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 07:46
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TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı yayınlayan TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgilerini sizler için derledik.

TV 8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

TV8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

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