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Haberler Haberler TÜRKŞEKER personel alımı başvuru 2025 | Türkşeker 1685 işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları

TÜRKŞEKER personel alımı başvuru 2025 | Türkşeker 1685 işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), kendi bünyesinde daimi işçi olarak istihdam etmek üzere 1685 personel alımı yapacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamanın ardından Türkşeker'de çalışmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında 'Türkşeker 1685 işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları ne?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 13:12
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TÜRKŞEKER personel alımı başvuru 2025 | Türkşeker 1685 işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları

TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2025 | Türkşeker, 100. yaşında ülke genelindeki birçok ilde 1685 personeli bünyesine katacağını duyurdu. Daimi işçi olarak istihdam edilecek olan vatandaşlar, başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek. Peki Türkşeker 1685 işçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...

TÜRKŞEKER 1685 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Türkşeker işçi alımı için başvurular, 14-18 Nisan tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek. Türkşeker bünyesindeki işçiler fabrika ve tesislerde istihdam edilecek.

TÜRKŞEKER 1685 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR sisteminde iş arayan kaydı bulunan kişiler, uygun kadrolara başvuruda bulunabilecek. Ancak işçi alımı için aranan başvuru şartları henüz açıklanmadı. Türkşeker işçi alımı başvuru şartlarının birkaç gün içinde netlik kazanması İŞKUR üzerinden yayınlanması bekleniyor.

TÜRKŞEKER 1685 İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

◼Ankara

◼Ağrı

◼Burdur

◼Elazığ

◼Eskişehir

◼Kars

◼Kastamonu

◼Malatya

◼Yozgat

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