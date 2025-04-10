  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 10 Nisan 2025

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 10 Nisan 2025

Gelinim Mutfakta puan durumu 10 Nisan | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 10 Nisan Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 11:48 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 11:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 10 Nisan 2025

GELİNİM MUTFAKTA 10 Nisan | Gelinim Mutfakta'nın 1599. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 10 Nisan Perşembe Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 10 NİSAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 10 Nisan Perşembe haftanın üçüncü gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 9 Nisan Çarşamba haftanın ikinci gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin Ezgi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 31 Mart - 4 Nisan haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Işıl gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

28 Mart Cuma günü, haftanın son gününde Gelinim Mutfakta'da programa kimse veda etmedi.

ASpor CANLI YAYIN

Reklam
Osimhen için aylar sonra gelen itiraf! "Onu G.Saray'a ben getirdim"
DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’ta ‘sıkıntı’ var! Solskjaer değişikliğe gidiyor…
FETÖ'ye "İMAŞ" çalışması! Türkiye'deki ilk haşhaşi kolejin altından Hasan ve Ekrem İmamoğlu çıktı: TAKVİM "Gülbahar" belgelerini açıklıyor
Berke Özer için flaş Premier Lig iddiası!
F.Bahçeli yıldıza Premier Lig'den talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek’ten Davinson itirafı! Dursun Özbek’ten Davinson itirafı! 11:59
Bayern Münih - Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat kaçta? Bayern Münih - Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat kaçta? 11:38
Osimhen için aylar sonra gelen itiraf! "Onu G.Saray'a ben getirdim" Osimhen için aylar sonra gelen itiraf! "Onu G.Saray'a ben getirdim" 11:30
Berke Özer için flaş Premier Lig iddiası! Berke Özer için flaş Premier Lig iddiası! 11:25
F.Bahçe'ye şok bonservis bedeli! F.Bahçe'ye şok bonservis bedeli! 11:10
G.Saray kritik virajda! İşte Buruk'un Samsun maçı 11'i G.Saray kritik virajda! İşte Buruk'un Samsun maçı 11'i 10:53
Daha Eski
Beşiktaş’ta savunma krizi! Beşiktaş’ta savunma krizi! 10:39
Adanaspor - Kocaelispor maçı saat kaçta? Adanaspor - Kocaelispor maçı saat kaçta? 10:32
Gençlerbirliği - Ümraniyespor maçı saat kaçta? Gençlerbirliği - Ümraniyespor maçı saat kaçta? 10:25
Cimbom'da Alisson defteri kapandı! Cimbom'da Alisson defteri kapandı! 10:23
Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta? Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta? 10:07
Beşiktaş'ı sevindiren haber! Ansu Fati... Beşiktaş'ı sevindiren haber! Ansu Fati... 10:07