Ankara'da yarın okullar tatil mi? | 11 Nisan 2025 okul var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başkent Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok il için günler öncesinden kar uyarısında bulunmuştu. Bugün yurdun iç ve doğu bölgelerindeki bazı kentler beyaza büründü. Okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin ise son dakika açıklaması geldi. Ankara'da yarın okullar tatil mi? İşte detaylar...

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği, başkentte yarın kar yağışı beklendiğini bildirdi. Beklenen kar yağışı dolayısıyla 11 Nisan Cuma günü okullar tatil edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte beklenen kar yağışı nedeniyle Cuma günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, yarın sabah saatlerinde başlayacak kar yağışının, öğle saatlerine kadar yer yer etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, buzlanma, don olayı, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ANKARA 3 GÜNLÜK HAVA DURUMU

11 Nisan Cuma: Kar yağışlı, sıcaklık en yüksek 2°C, en düşük 1°C.

12 Nisan Cumartesi: Karla karışık yağmur bekleniyor, sıcaklık 6°C / -4°C.

13 Nisan Pazar: Bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 6°C / 3°C.