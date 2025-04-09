Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan okullarda görev alan öğretmenler istekleri dahilinde ek ders verebiliyorlar. Ek ders için ücretlendirme ise saat başı olarak hesaplanıyor ve her yıl zam geliyor. Nisan ayı ödemeleri için araştırmalar hız kazanırken "Nisan ayı ek ders ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? Öğretmen ek ders ücreti ödeme tarihleri 2025 MEB sorgularının yanıtı haberimizde...

EK DERS PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Ek ders ücretleri, önceki ayın sonunda sorumlu personel tarafından muhasebeleştirilmesi ardından her ayın başında hesaplara geçiyor. Buna göre mart ayının ek ders parası 10-11 Nisan tarihlerinde hak sahiplerine ödenmiş olacak.

Ancak söz konusu tarihlerden farklı zaman dilimlerinde ödenen ücretlerin; promosyon anlaşmaları, geç muhasebeleştirilmesi veya ek derslerin zamanında muhasebe ekibine bildirilmemiş olması etkili olabilir.

EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Öğretmen ve yöneticilere sağlanan ek ders ücreti ocak ayındaki zamla beraber saat başı 141,76 TL olarak belirlendi.

Gündüz Öğretimi Lisans Öğretmeni için

Brüt Ücret: 141,07 TL

Net Ücret (%15 kesinti): 119,91 TL

Net Ücret (%20 kesinti): 112,85 TL

Yüksek Lisanslı Öğretmen için

Brüt Ücret (Gündüz): 151,92 TL

Brüt Ücret (Yarıyıl, Gece ve Cumartesi-Pazar): 161,73 TL

Doktoralı Öğretmen için

Brüt Ücret (Gündüz): 169,29 TL

Brüt Ücret (Yarıyıl, Gece ve Cumartesi-Pazar): 181,38 TL

EK DERS SAATLERİ

Aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;

a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,

b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15

saate,

c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate,

kadar alanlarında ek ders verilebildiği gibi alanlarında ek ders görevi sunulmayan veya kısmen verilebilenlere,

ihtiyaç durumuna ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.