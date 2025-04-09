BLUESKY NEDİR, ÜCRETLİ Mİ? - Twitter kapanıyor mu?

Sosyal medya dünyası, yeni bir oyuncu ile daha şekilleniyor. Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey tarafından kurulan Bluesky, merkeziyetsiz bir yapıya sahip olarak, kullanıcıların dijital deneyimlerini özgürce yönetmelerini sağlamayı amaçlıyor. Bluesky, kullanıcı verilerini kontrol etme ve özgürce içerik paylaşma imkanlarıyla dikkat çekerken, sosyal medyada yeni bir çağ başlatmayı hedefliyor.

BLUESKY NEDİR?

Bluesky, Jack Dorsey'in 2019 yılında kurduğu bir sosyal medya platformudur ve Twitter'a alternatif olarak geliştirilmiştir. Platform, merkeziyetsiz bir yapıya dayanıyor. Bu, kullanıcıların kendi verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını ve platformda yapılan içeriklerin şeffaf bir şekilde yönetilmesini sağlıyor. Bluesky, açık kaynak kodlu bir sistemle çalışıyor, yani herkes platformun altyapısını inceleyebilir ve katkıda bulunabilir.

BLUESKY TEMEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Bluesky, Twitter gibi sosyal medya platformlarıyla benzer şekilde metin, fotoğraf ve video paylaşımlarını destekliyor. Ancak temel fark, platformun merkeziyetsiz yapısının kullanıcı verilerinin korunmasına yönelik sunduğu avantajlardır. Merkeziyetsiz yapısı sayesinde, Bluesky, kullanıcıların içeriklerini daha özgür bir şekilde paylaşabilmesini sağlıyor. Ayrıca, platformdaki algoritmaların şeffaflığı, içerik moderasyonunun daha adil bir şekilde yapılmasına olanak tanıyor.

BLUESKY GELECEĞİ

Bluesky, henüz beta aşamasında olsa da hızla büyüyen bir kullanıcı kitlesine sahip. Platformun gelecekte, Twitter'ın sahip olduğu topluluk etkisini oluşturup oluşturamayacağı, sosyal medya dünyasında ne kadar geniş bir yer edineceği ise merakla bekleniyor. Merkeziyetsiz yapısı ve kullanıcı gizliliğine verdiği önem, Bluesky'ı diğer sosyal medya platformlarından ayıran en önemli özellikler arasında bulunuyor.