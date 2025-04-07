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Haberler Haberler Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay? | Kurban Bayramı 2025 ayın kaçında? - DİYANET

Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay? | Kurban Bayramı 2025 ayın kaçında? - DİYANET

Ramazan Bayramı'nın idrak edilmesinin akabinde yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kurban ibadetini yerine getirecek olan müminler "Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay? Kurban Bayramı 2025 ayın kaçında?" sorguları yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 21:25 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 21:25
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Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay? | Kurban Bayramı 2025 ayın kaçında? - DİYANET

Hac ve kurban kesme ibadetlerinin yapıldığı Kurban Bayramı, 2024 yılında 16 Haziran Pazar gününe denk gelmişti. Öğrencilerin 14 Haziran Cuma günü karnelerini alması ve tatil sezonunun başlaması sebebiyle Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Önümüzdeki yıl için tarihler merak edilirken Bir sonraki Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay? sorgusu yapılıyor. Detayları sizler için derledik.

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ AY?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini takvimi sonrasında Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Buna göre; 2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek olan bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI FAZİLETLERİ

Kurban, Kur'ân-ı Kerîm, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadet olup hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır.

Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyrulmaktadır: "Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah'ın adını ansınlar.

Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin." (el-Hac, 22/28), "Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık." (el-Hac, 22/34).

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