Resmi Gazete'de bugün! 4 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 4 NİSAN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 4 Nisan Cuma tarihli 32860. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Nisan Cuma Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞLER
–– Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliği (No: 2025/9) –– Uluslararası Gözetim Şirketi Faaliyetinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/32)
–– Uluslararası Gözetim Şirketi Faaliyetinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/32)
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İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri