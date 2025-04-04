Resmi Gazete'de bugün! 4 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 4 NİSAN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 4 Nisan Cuma tarihli 32860. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Nisan Cuma Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

–– Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliği (No: 2025/9) –– Uluslararası Gözetim Şirketi Faaliyetinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/32)

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri