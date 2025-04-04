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Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI 4 Nisan: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 4 Nisan: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 4 Nisan Cuma 2025 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 07:08 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 07:08
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CANLI ALTIN FİYATLARI 4 Nisan: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 4 NİSAN | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Nisan Cuma 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

4 NİSAN 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 37,92 (Alış) - 37,99 (Satış)

EURO: 42,00 (Alış) - 42,25 (Satış)

STERLİN: 49,81 (Alış) - 50,06 (Satış)

1 DOLAR = 37,99 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉4 Nisan Cuma 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 3.773,56₺

Gram altın satış: 3.774,20₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 6.245,00₺

Çeyrek altın satış: 6.342,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 12.489,00₺

Yarım altın satış: 12.645,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 24.902,00₺

Tam altın satış: 25.194,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 25.512,00₺

Cumhuriyet altını satış: 25.897,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 25.572,00₺

Ata altın satış: 25.909,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Nisan Cuma günü saat 07.05 itibarıyla alınmıştır.

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