Resmi Gazete'de bugün! 3 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 3 NİSAN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 3 Nisan Perşembe tarihli 32859. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Nisan Perşembe Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Üniversitesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– İstanbul Üniversitesi Mantık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri