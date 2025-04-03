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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 3 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 3 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 3 Nisan 2025 tarihli 32859. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 3 Nisan Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 07:35 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 07:36
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Resmi Gazete'de bugün! 3 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 3 NİSAN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 3 Nisan Perşembe tarihli 32859. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Nisan Perşembe Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

3 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Üniversitesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi Mantık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

👉3 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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