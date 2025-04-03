Resmi Gazete'de bugün! 3 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 3 NİSAN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 3 Nisan Perşembe tarihli 32859. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Nisan Perşembe Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– İstanbul Üniversitesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– İstanbul Üniversitesi Mantık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi Mantık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
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İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri