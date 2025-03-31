  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 31 Mart AFAD, Kandilli son depremler

Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 31 Mart AFAD, Kandilli son depremler

Deprem 31 Mart Pazartesi | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 31 Mart 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 07:12 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 07:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 31 Mart AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU 31 MART? | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok sayıda artçıları da doğuruyor. İşte 31 Mart Pazartesi son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

31 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir. Aşağıdaki deprem bilgilerinde sıralama 'tarih, saat, şiddeti ve merkezüssü' şeklindedir.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

G.Saray'dan Beşiktaş maçı sonrası radikal karar! Yıldız ismin bileti kesildi
F.Bahçe'de Kovacic sesleri!
DİĞER
‘Kuruluş Osman’ oyuncularından bayrama özel mesajlar! Unutamadıkları bayram anılarını anlattılar...
İsrailli bakan Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı! Dışişleri ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki: Sözleri yok hükmündedir
Livakovic'e Suudi Arabistan kancası!
Mertens'in alternatifi ManU'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Napoli zirve takibinde! Napoli zirve takibinde! 01:23
Napoli zirve takibinde! Napoli zirve takibinde! 01:22
F.Bahçe'ye derbi öncesi müjde! F.Bahçe'ye derbi öncesi müjde! 01:18
Şampiyonluk yarışında oranlar değişti! Şampiyonluk yarışında oranlar değişti! 01:18
G.Saray'dan Beşiktaş maçı sonrası radikal karar! Yıldız ismin bileti kesildi G.Saray'dan Beşiktaş maçı sonrası radikal karar! Yıldız ismin bileti kesildi 01:18
Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş G.Saray açıklaması! Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş G.Saray açıklaması! 01:18
Daha Eski
İsmail Kartal'dan flaş açıklama! İsmail Kartal'dan flaş açıklama! 01:18
Ciro Immobile’ye yeni talip! Ciro Immobile’ye yeni talip! 01:18
Maradona'nın ölümünde cinayet iddiası! Maradona'nın ölümünde cinayet iddiası! 01:18
Üründül'den Buruk'a flaş eleştiri! Üründül'den Buruk'a flaş eleştiri! 01:18
Derbide kırmızı kart tartışmaları! Derbide kırmızı kart tartışmaları! 01:18
Trabzonspor Emir Kaan'ı radarına aldı! Trabzonspor Emir Kaan'ı radarına aldı! 01:18