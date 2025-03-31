🍬BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI? | BİM, A101, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Marketler bayramda açık mı sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı 30-31 Mart-1 Nisan tarihlerinde idrak ediliyor. Marketlerde ihtiyacı olan vatandaşlar bayram süresince zincir marketlerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki BİM, A101, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bayramda marketler açık mı?

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Bayram 30-31 Mart-1 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü olan 30 Mart Pazar birçok zincir ve yerel market şubeleri kapalı olacak. Bayramın ikinci gününden itibaren ise BİM-A101 ve ŞOK gibi birçok il ve ilçede şubesi olan merkezler bayramın ikinci gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Yerel marketlerin birçoğu ise bayramın ilk iki günü kapalı olacak.

BİM-A101-ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI?

BİM mağazaları Ramazan Bayramının ilk günü kapalı olacak. Pazartesi gününden itibaren ise hizmet vermeye devam edecek.

A101 ve ŞOK marketler ise bayramın ilk gününden itibaren hizmet vermeye devam edecek.

Carrefour ve Migros marketlerin ise bayram süresince hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.