  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler 🍬BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI? | BİM, A101, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

🍬BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI? | BİM, A101, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bayramda marketler açık mı sorusu zincir marketlerde ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hemen hemen 81 ilde ve tüm ilçelerinde neredeyse var olan zincir marketler vatandaşın gıda-temizlik-şarküteri gibi birçok ihtiyacını karşıladığı alanlar olarak biliniyor. Peki, Ramazan bayramında marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 09:25 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 09:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
🍬BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI? | BİM, A101, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Marketler bayramda açık mı sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı 30-31 Mart-1 Nisan tarihlerinde idrak ediliyor. Marketlerde ihtiyacı olan vatandaşlar bayram süresince zincir marketlerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki BİM, A101, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bayramda marketler açık mı?

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Bayram 30-31 Mart-1 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü olan 30 Mart Pazar birçok zincir ve yerel market şubeleri kapalı olacak. Bayramın ikinci gününden itibaren ise BİM-A101 ve ŞOK gibi birçok il ve ilçede şubesi olan merkezler bayramın ikinci gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Yerel marketlerin birçoğu ise bayramın ilk iki günü kapalı olacak.

BİM-A101-ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI?

BİM mağazaları Ramazan Bayramının ilk günü kapalı olacak. Pazartesi gününden itibaren ise hizmet vermeye devam edecek.

A101 ve ŞOK marketler ise bayramın ilk gününden itibaren hizmet vermeye devam edecek.

Carrefour ve Migros marketlerin ise bayram süresince hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.

F.Bahçe'de Kovacic sesleri!
G.Saray'dan Arsenal'in yıldızına kanca!
DİĞER
Son dakika haberi: İtalya'dan Galatasaray'a yeni kaleci! Muslera'nın yerine sürpriz...
Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk çetesini eski belediye başkan yardımcısı ifşa etti: Rüşvetin başı Fatih Keleş
Livakovic'e Suudi Arabistan kancası!
Mertens'in alternatifi ManU'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kocaelispor-Sakaryaspor maçı ne zaman? Kocaelispor-Sakaryaspor maçı ne zaman? 08:47
Esenler Erokspor-Ankaragücü maçı ne zaman? Esenler Erokspor-Ankaragücü maçı ne zaman? 08:45
İkas Eyüpspor-Rams Başakşehir FK maçı ne zaman? İkas Eyüpspor-Rams Başakşehir FK maçı ne zaman? 08:40
Bugünkü maçlar 31 Mart Pazartesi 2025 Bugünkü maçlar 31 Mart Pazartesi 2025 07:48
Napoli zirve takibinde! Napoli zirve takibinde! 01:23
Napoli zirve takibinde! Napoli zirve takibinde! 01:22
Daha Eski
F.Bahçe'ye derbi öncesi müjde! F.Bahçe'ye derbi öncesi müjde! 01:18
Şampiyonluk yarışında oranlar değişti! Şampiyonluk yarışında oranlar değişti! 01:18
G.Saray'dan Beşiktaş maçı sonrası radikal karar! Yıldız ismin bileti kesildi G.Saray'dan Beşiktaş maçı sonrası radikal karar! Yıldız ismin bileti kesildi 01:18
Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş G.Saray açıklaması! Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş G.Saray açıklaması! 01:18
İsmail Kartal'dan flaş açıklama! İsmail Kartal'dan flaş açıklama! 01:18
Ciro Immobile’ye yeni talip! Ciro Immobile’ye yeni talip! 01:18