  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI 30 Mart: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 30 Mart: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 30 Mart Pazar 2025 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 Pazar 07:03 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2025 Pazar 07:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CANLI ALTIN FİYATLARI 30 Mart: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 30 MART | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 30 Mart Pazar 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

30 MART 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 37,89 (Alış) - 38,06 (Satış)

EURO: 41,05 (Alış) - 41,26 (Satış)

STERLİN: 49,09 (Alış) - 49,34 (Satış)

1 DOLAR = 38,06 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉30 Mart Pazar 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 3.767,12₺

Gram altın satış: 3.768,01₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 6.231,00₺

Çeyrek altın satış: 6.290,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 12.461,00₺

Yarım altın satış: 12.581,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 24.846,00₺

Tam altın satış: 25.058,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 25.140,00₺

Cumhuriyet altını satış: 25.520,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 25.515,00₺

Ata altın satış: 25.719,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 30 Mart Pazar günü saat 14.55 itibarıyla alınmıştır.

Solskjaer: Gurur duyuyorum
G.Saraylı yönetici: Beşiktaş özür dilemeli
DİĞER
Özcan Deniz'e ağabeyinden ölüm tehditleri! Ses kayıtları ortaya çıktı: “Seni vuracağım, 1 haftan var!”
CHP'li Özgür Özel'in hedef gösterdiği Espressolab'a saldırı! Sandalyeler havada uçuştu: 4 gözaltı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki: Siyasi yobazlıktır
Beşiktaş: Tehlikeli ve yasak...
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Solskjaer'den Türkçe bayram mesajı! Solskjaer'den Türkçe bayram mesajı! 01:42
Solskjaer'den Türkçe bayram mesajı! Solskjaer'den Türkçe bayram mesajı! 01:36
Beşiktaş durmuyor! Bu kez 'viking'li paylaşım... Beşiktaş durmuyor! Bu kez 'viking'li paylaşım... 01:33
Beşiktaş durmuyor! Bu kez 'viking'li paylaşım... Beşiktaş durmuyor! Bu kez 'viking'li paylaşım... 01:31
R. Madrid ikinci yarı döndü! R. Madrid ikinci yarı döndü! 01:09
R. Madrid ikinci yarı döndü! R. Madrid ikinci yarı döndü! 01:08
Daha Eski
Beşiktaş'tan bir paylaşım daha! Yeni video... Beşiktaş'tan bir paylaşım daha! Yeni video... 00:55
Beşiktaş'tan bir paylaşım daha! Yeni video... Beşiktaş'tan bir paylaşım daha! Yeni video... 00:53
G.Saraylı yönetici: Beşiktaş özür dilemeli G.Saraylı yönetici: Beşiktaş özür dilemeli 00:48
Buruk: Korktuğumuz başımıza geldi! Buruk: Korktuğumuz başımıza geldi! 00:48
G.Saray'dan kırmızı kart tepkisi! G.Saray'dan kırmızı kart tepkisi! 00:48
Solskjaer: Gurur duyuyorum Solskjaer: Gurur duyuyorum 00:48