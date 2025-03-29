  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı olarak yayınlayan TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 08:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı yayınlayan TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgilerini sizler için derledik.

TV 8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

TV8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

İşte Beşiktaş-G.Saray derbisinin 11'leri
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
DİĞER
Dengeleri alt üst eden kaza! “Can Borcu” tekrar bölümüyle atv’de...
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! Ekrem İmamoğlu'nun teslim etmediği telefonun HTS kayıtları ortaya çıktı: Necati Özkan ile 469 görüşme
Buruk'tan flaş Morata planı! Derbide...
Solskjaer'den derbi için olay hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Güzel duyguların katili oldu" "Güzel duyguların katili oldu" 08:56
Bugünkü maçlar 29 Mart Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 29 Mart Cumartesi 2025 08:54
Mourinho'dan dikkat çeken derbi sözleri! Mourinho'dan dikkat çeken derbi sözleri! 00:58
G.Saray'dan bomba transfer! Osimhen'den bilgi aldı sezon sonu geliyor G.Saray'dan bomba transfer! Osimhen'den bilgi aldı sezon sonu geliyor 00:58
F.Bahçe Bodrum'da kazandı! F.Bahçe Bodrum'da kazandı! 00:57
Bodrum'da 2. penaltı kararı! Bodrum'da 2. penaltı kararı! 00:57
Daha Eski
Konyaspor evinde galip! Konyaspor evinde galip! 00:57
F.Bahçe Beko liderliğe yükseldi! F.Bahçe Beko liderliğe yükseldi! 00:57
A. Efes seriyi sürdürdü! A. Efes seriyi sürdürdü! 00:57
Bodrum'da penaltı kararı! İşte o pozisyon Bodrum'da penaltı kararı! İşte o pozisyon 00:57
Göz-Göz ve Fırtına sunar! Göz-Göz ve Fırtına sunar! 00:57
G.Saray'da Icardi dönemi sona eriyor! İşte yeni takımı G.Saray'da Icardi dönemi sona eriyor! İşte yeni takımı 00:57