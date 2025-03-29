Resmi Gazete'de bugün! 29 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 29 MART | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 29 Mart Cumartesi tarihli 32856. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 29 Mart Cumartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9695)

YÖNETMELİK

–– Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik

GENELGE

–– Türkiye'de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029) ile İlgili 2025/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2025/47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59)

–– Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No:1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/03/2025 Tarihli ve 13404, 13409, 13410, 13411, 13412, 13413, 13414, 13416, 13422 ve 13424 Sayılı Kararları

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YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri