  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2025' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 07:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM-Casper
Mourinho kaleye eski öğrencisini getirecek!
DİĞER
Vatandaş sanatçıların ikiyüzlülüğünden bıktı! Gazze'de üç maymunu oynayanlar, Saraçhane vandallarına arka çıkmıştı...
CHP'lilerin ağlama seansları başladı! Türkiye'yi İngiliz ve ABD medyasına şikayet ettiler: "Bizi yalnız bıraktınız terk edildik"
F.Bahçe'de tek hedef 3 puan! İşte Mourinho'nun Bodrum maçı 11'i
G.Saray'dan şampiyonluk transferi! Dünyaca ünlü yıldız Aslan oluyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barça evinde rahat kazandı! Barça evinde rahat kazandı! 01:03
Barça evinde rahat kazandı! Barça evinde rahat kazandı! 01:01
F.Bahçe'nin Bodrum kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Bodrum kafilesi açıklandı! 00:14
Yasin Kol'un derbiye atanma nedeni ortaya çıktı! Yasin Kol'un derbiye atanma nedeni ortaya çıktı! 00:14
Beşiktaş'tan yabancı hakem hamlesi! Beşiktaş'tan yabancı hakem hamlesi! 00:14
G.Saray'dan şampiyonluk transferi! Dünyaca ünlü yıldız Aslan oluyor G.Saray'dan şampiyonluk transferi! Dünyaca ünlü yıldız Aslan oluyor 00:14
Daha Eski
Dev derbi öncesi belli oldu! Favori ekip... Dev derbi öncesi belli oldu! Favori ekip... 00:14
Immobile'den geleceği hakkında flaş sözler! Immobile'den geleceği hakkında flaş sözler! 00:14
Transferin gerçekleşmeme sebebi ortaya çıktı! Transferin gerçekleşmeme sebebi ortaya çıktı! 00:14
Aslan dünya yıldızına kafayı taktı! Aslan dünya yıldızına kafayı taktı! 00:14
Oosterwolde'ye sürpriz talip! Oosterwolde'ye sürpriz talip! 00:14
Aslan'dan bomba transfer hamlesi! Aslan'dan bomba transfer hamlesi! 00:14