  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2025' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 07:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'a Felix müjdesi!
F.Bahçe'den bomba transfer!
DİĞER
Fatih Terim’e hakaretin bedeli ağır oldu! Mahkemeden emsal karar
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! Dosyaya bir tanık daha girdi! Rüşveti anlattı: Buna mecbur kaldık
İngiliz ekibi Barış-Semih için derbiyi takip edecek!
Cimbom'un gözü kaleci transferinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özel sporcular hazır Özel sporcular hazır 00:01
U17 Milliler B Ligi'ne düştü U17 Milliler B Ligi'ne düştü 00:00
Kadınlarda derbi heyecanı Kadınlarda derbi heyecanı 23:54
Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti 23:49
Özbek'ten Adalı'ya destek: Altına imzamı atarım! Özbek'ten Adalı'ya destek: Altına imzamı atarım! 23:47
Serdal Adalı'dan yerli hakem tepkisi! Serdal Adalı'dan yerli hakem tepkisi! 23:47
Daha Eski
G.Saray'dan fırsat transferi! G.Saray'dan fırsat transferi! 23:46
Samet Akaydin'den flaş Montella sözleri! Samet Akaydin'den flaş Montella sözleri! 23:46
Dev derbinin hakemi açıklandı! Dev derbinin hakemi açıklandı! 23:46
Anadolu Efes evinde kazandı! Anadolu Efes evinde kazandı! 23:46
TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı istifa etti! TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı istifa etti! 23:46
Arda Güler için transfer sinyali! Arda Güler için transfer sinyali! 23:46