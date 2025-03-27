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Haberler Haberler Bim'de bayram coşkusu! Bim aktüel katalog 28 Mart Cuma

Bim'de bayram coşkusu! Bim aktüel katalog 28 Mart Cuma

Bim aktüel katalog 28 Mart Cuma | Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Ramazan Bayramı'nda gelecek misafirleriniz için sunum gereçlerinden bahçe dekorasyonuna, küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 28 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 09:25
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Bim'de bayram coşkusu! Bim aktüel katalog 28 Mart Cuma

LAV Pastel Renkli Çay Seti 12 parça: 339 TL
LAV Elegan Kupa 3'lü: 99 TL
LAV Terra Meşrubat Bardağı 3'lü: 109 TL
Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı: 49 TL
Rakle Mottolu Cam Kupa: 55 TL
Rakle Renkli Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı: 239 TŞ

Bim'de bayram coşkusu! Bim aktüel katalog 28 Mart Cuma

Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV: 11.490 TL
SENNA 32 İnç HD Ready Uydu Alıcılı TV: 4.390 TL
Casper Via X30 Plus 256 GB Cep Telefonu: 6.990 TL

Bim'de bayram coşkusu! Bim aktüel katalog 28 Mart Cuma

Kumtel Mini Buzdolabı: 4.975 TL
Keysmart 2'li Türk Kahve Makinesi: 4.490 TL
Kumtel Inox Grill Tost Makinesi: 1.750 TL
Philips Süpürge: 5.795 TL
Philips Air Fryer: 4.290 TL

Bim'de bayram coşkusu! Bim aktüel katalog 28 Mart Cuma

Solar Dekoratif Aydınlatma: 399 TL
Solar Ledli Alevli Saplama Aydınlatma: 159 TL
Solar Led Saplama Aydınlatma: 69 TL
Solar Duvar Aydınlatma: 279 TL
Solar Sensörlü Duvar Lambası: 259 TL

Bim'de bayram coşkusu! Bim aktüel katalog 28 Mart Cuma

Ahşap Saplı Çelik Keser: 149 TL
Ahşap Saplı Çapa Çeşitleri: 99 TL
UV Filtreli Koruyucu Gözlük: 29 TL
Pürmüz Seti: 319 TL

Bim'de bayram coşkusu! Bim aktüel katalog 28 Mart Cuma

Özel Arabalar Serisi: 149 TL
Polly Pocket ve Arkadaşları: 149 TL
Bilginmatik Aktivite Kitapları: 29,50 TL
Beyin Geliştirme Etkinlikleri Yaz-Sil Serisi: 189 TL
Barbie Çerçeve Puzzle 35 Parça: 39,50 TL

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