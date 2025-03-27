Bim'de bayram coşkusu! Bim aktüel katalog 28 Mart Cuma

LAV Pastel Renkli Çay Seti 12 parça: 339 TL
LAV Elegan Kupa 3'lü: 99 TL
LAV Terra Meşrubat Bardağı 3'lü: 109 TL
Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı: 49 TL
Rakle Mottolu Cam Kupa: 55 TL
Rakle Renkli Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı: 239 TŞ
LAV Pastel Renkli Çay Seti 12 parça: 339 TL
Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV: 11.490 TL
SENNA 32 İnç HD Ready Uydu Alıcılı TV: 4.390 TL
Casper Via X30 Plus 256 GB Cep Telefonu: 6.990 TL
Kumtel Mini Buzdolabı: 4.975 TL
Keysmart 2'li Türk Kahve Makinesi: 4.490 TL
Kumtel Inox Grill Tost Makinesi: 1.750 TL
Philips Süpürge: 5.795 TL
Philips Air Fryer: 4.290 TL