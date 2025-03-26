  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Son dakika bayram tatili açıklaması | Ramazan Bayramı tatili kaç gün oldu, 9 gün mü?

Son dakika bayram tatili açıklaması | Ramazan Bayramı tatili kaç gün oldu, 9 gün mü?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar bayram tatili ile ilgili araştırmalara başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar programında konuştu ve beklenen müjdeyi verdi. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün oldu, 9 gün mü?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 21:03 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 21:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Son dakika bayram tatili açıklaması | Ramazan Bayramı tatili kaç gün oldu, 9 gün mü?

11 ayın sultanı Ramazan ayının bitişine az bir süre kala bayram ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Ramazan Bayramı tatil günleri merak ediliyor. Başkan Erdoğan yaptığı son konuşmadan bayram tatilinin 9 güne çıktığını duyurdu. İşte son dakika bayram tatili açıklaması...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. Tüm okullarımız 2. ara tatillerine giriyor. Ara tatillerin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan Bayramı tatilinin 2. ve 3. gün tatiline denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin bayramı aileleriyle birlikte huzurla idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günü de idari izin kapsamına aldık.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı tatili 28 Mart Cuma günü başlayacak. Tatil kamu çalışanları için 9 gün olacak.

Serdal Adalı'dan yerli hakem tepkisi!
REKLAM - Vakıf Katılım
DİĞER
DERBİ HEYECANI! Süper Lig Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? | Süper Lig
Başkan Erdoğan iftar sonrası emekçilere müjdeyi verdi: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Dev derbinin hakemi açıklandı!
G.Saray'dan fırsat transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özbek'ten Adalı'ya destek: Altına imzamı atarım! Özbek'ten Adalı'ya destek: Altına imzamı atarım! 19:34
A. Efes-Baskonia | CANLI A. Efes-Baskonia | CANLI 18:53
"Düşmeyi aklımızın ucundan geçirmiyoruz" "Düşmeyi aklımızın ucundan geçirmiyoruz" 18:36
Serdal Adalı'dan yerli hakem tepkisi! Serdal Adalı'dan yerli hakem tepkisi! 17:32
Dev derbinin hakemi açıklandı! Dev derbinin hakemi açıklandı! 16:33
Mourinho ilk 11'ini belirledi! Mourinho ilk 11'ini belirledi! 16:15
Daha Eski
Arda Güler için transfer sinyali! Arda Güler için transfer sinyali! 15:16
TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı istifa etti! TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı istifa etti! 14:50
G.Saray'ın yıldızına Ada kancası! G.Saray'ın yıldızına Ada kancası! 14:29
Beşiktaş'tan derbi öncesi hakem açıklaması! Beşiktaş'tan derbi öncesi hakem açıklaması! 12:56
Zubkov'dan Trabzonspor ve transfer itirafı! Zubkov'dan Trabzonspor ve transfer itirafı! 12:46
Arjantin Brezilya'yı dağıttı! Arjantin Brezilya'yı dağıttı! 12:24