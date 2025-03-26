Son dakika bayram tatili açıklaması | Ramazan Bayramı tatili kaç gün oldu, 9 gün mü?

11 ayın sultanı Ramazan ayının bitişine az bir süre kala bayram ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Ramazan Bayramı tatil günleri merak ediliyor. Başkan Erdoğan yaptığı son konuşmadan bayram tatilinin 9 güne çıktığını duyurdu. İşte son dakika bayram tatili açıklaması...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. Tüm okullarımız 2. ara tatillerine giriyor. Ara tatillerin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan Bayramı tatilinin 2. ve 3. gün tatiline denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin bayramı aileleriyle birlikte huzurla idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günü de idari izin kapsamına aldık.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı tatili 28 Mart Cuma günü başlayacak. Tatil kamu çalışanları için 9 gün olacak.