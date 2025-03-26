Resmi Gazete'de bugün! 26 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 26 MART | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 26 Mart Çarşamba tarihli 32853. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 26 Mart Çarşamba Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Yerel Yönetim, Çevre ve Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Seviyelerinin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2025/7)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2025/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2024 Tarihli ve E: 2021/60, K: 2024/200 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/85, K: 2024/229 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/1/2025 Tarihli ve E: 2024/164, K: 2025/13 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/11/2024 Tarihli ve 2020/39903 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Yedinci Dairesine Ait Karar

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri