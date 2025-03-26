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Haberler Haberler Bugünkü maçlar 26 Mart Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 26 Mart Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 26 Mart Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 08:55
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Bugünkü maçlar 26 Mart Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Mart Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

26 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Çeyrek Final

20:45 Lyon (K) - Bayern München (K)

23:00 Arsenal (K) - Real Madrid (K)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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