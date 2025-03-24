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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 24 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 24 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 24 Mart 2025 tarihli 32851. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 24 Mart Pazartesi 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 07:10
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Resmi Gazete'de bugün! 24 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 24 MART | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 24 Mart Pazartesi tarihli 32851. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 24 Mart Pazartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

24 MART 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

–– TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Laboratuvar Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2025/1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/10/2024 Tarihli ve E: 2021/100, K: 2024/174 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2024 Tarihli ve E: 2023/68, K: 2024/190 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2022/6, K: 2024/225 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/1/2025 Tarihli ve E: 2024/21, K: 2025/15 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/1/2025 Tarihli ve E: 2024/162, K: 2025/17 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/1/2025 Tarihli ve 2020/16014 Başvuru Numaralı Kararı

👉24 MART 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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