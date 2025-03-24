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Haberler Haberler Polonya - Malta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası

Polonya - Malta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avrupa Elemeleri heyecanı başladı. Polonya ile Malta kozlarını paylaşacak. Varşova Ulusal Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Polonya - Malta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 10:31
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Polonya - Malta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası

Polonya - Malta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Polonya ile Malta karşı karşıya gelecek. Varşova Ulusal Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki takım da hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Polonya - Malta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

POLONYA - MALTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Polonya - Malta maçı 24 Mart Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

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