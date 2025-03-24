Polonya - Malta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası

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2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Polonya ile Malta karşı karşıya gelecek. Varşova Ulusal Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki takım da hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Polonya - Malta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

POLONYA - MALTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Polonya - Malta maçı 24 Mart Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.