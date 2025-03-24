  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler İstanbul namaz vakitleri 24 Mart 2025 | İstanbul namaz ve ezan saatleri

İstanbul namaz vakitleri 24 Mart 2025 | İstanbul namaz ve ezan saatleri

İstanbul 24 Mart Pazartesi tarihli namaz saatleri, ibadet etmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 24 Mart Pazartesi namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbul namaz vakitleri 24 Mart 2025 | İstanbul namaz ve ezan saatleri

İstanbul namaz saatleri 24 MART 2025 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 24 Mart Pazartesi İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 24 Mart 2025 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 05.28

Güneşin doğuşu:👉 06.54

Öğle vakti:👉 13.15

İkindi vakti:👉 16.43

Akşam vakti:👉 19.27

Yatsı vakti:👉 20.47

👉24 Mart Pazartesi illere göre namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın...👈

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

F.Bahçe'den flaş transfer! Maximin'in yerine...
F.Bahçe'den tarihi transfer operasyonu!
DİĞER
Son Dakika: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın hayatını kaybetti!
Ekosistem çarkının detayları TAKVİM'de: CHP'nin Paris "party"sindeki şarabın faturası 28 milyon TL!
G.Saray'dan İlkay hamlesi!
İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 24 Mart Pazartesi 2025 Bugünkü maçlar 24 Mart Pazartesi 2025 07:40
İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz! 01:58
İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz! 01:57
Belçika rahat kazandı! Belçika rahat kazandı! 01:28
İtalya'yı eleyen Panzerler yarı finalde! İtalya'yı eleyen Panzerler yarı finalde! 01:27
İtalya'yı eleyen Panzerler yarı finalde! İtalya'yı eleyen Panzerler yarı finalde! 01:22
Daha Eski
Belçika rahat kazandı! Belçika rahat kazandı! 01:17
Mourinho'ya UFC maçında sevgi seli Mourinho'ya UFC maçında sevgi seli 01:04
Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik 01:02
İşte Uluslar A Ligi'nde muhtemel rakiplerimiz! İşte Uluslar A Ligi'nde muhtemel rakiplerimiz! 00:52
Montella: Gurur duyuyorum! Montella: Gurur duyuyorum! 00:52
F.Bahçe'den tarihi transfer operasyonu! F.Bahçe'den tarihi transfer operasyonu! 00:52