Bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak? | BAYRAM MESAİ ÜCRETLERİ 2025

Ramazan Bayramı'na günler kala belirli işyerleri üretim devamlılığını sağlamak amacıyla bayram çalışma düzenlerini planlıyor. Çalışanlar ise "Bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak?" sorusunun yanıtını merak ediyorlar. İşte detaylar...

BAYRAMDA ÇALIŞANLAR NE KADAR MESAİ ALACAK?

2025 yılı itibarıyla, dini ve resmi bayramlarda çalışanlara ödenen ek ücretlerin detayları belli oldu. Bayram mesai ücreti, çalışanın günlük ücretinin iki katı olarak hesaplanıyor. Çalışanların aylık brüt maaşı, 30'a bölünüp günlük brüt ücretleri bulunuyor ve bu ücretin iki katı, bayram mesai ücreti olarak ödeniyor.

2025 yılı için belirlenen brüt asgari ücret 26.005 TL olarak açıklandı. Bu ücretin 30'a bölünmesiyle bir günlük mesai ücreti 866,85 TL olarak hesaplanıyor. Buna göre, Ramazan Bayramı'nda bir gün çalışan asgari ücretli, normal yevmiyesinin yanı sıra 866,85 TL'lik bayram mesaisi ödemesi alacak.

Ramazan Bayramı'nda resmi tatil süresi 3,5 gün olduğunda, çalışanlar 3,5 günlük mesai ücreti olarak toplamda 3.033 TL alacak. Eğer bayram tatili hafta sonuna denk gelirse, bayram mesaisi ücreti 2,5 katına çıkarak daha yüksek bir ödeme yapılacak. 2025'te hafta sonu çalışan asgari ücretlilerin günlük mesai ücreti 1.300 TL olacak. Bayramın arife günü cumartesi ve birinci günü pazar gününe denk geldiği için, bu günlerde çalışanlar toplamda 1.950 TL ödeme alacak.

Bayram günlerinde normal mesai saatlerinin dışında çalışılması durumunda, fazla mesai ücreti de ayrıca hesaplanacak. Bu ücret, normal bayram mesai ücretinin yüzde 50 fazlası olacak şekilde belirleniyor.

Bayramda Çalışma Koşulları

İş Kanunu'na göre, işverenler bayram tatillerinde çalışanlarını zorla çalıştırmak durumunda değildir. Bayramda çalışmak, ancak çalışanın onayına bağlıdır. Ancak, iş sözleşmesinde bayramlarda çalışmayı kabul ettiğine dair bir madde varsa, çalışanın onayıyla bu durum zorunlu hale gelebilir. Aksi takdirde, bayramda çalışmak tamamen çalışanın rızasına bağlıdır.

Arife günü ise, saat 13:00'ten önce yapılan çalışmalar tam günlük mesai olarak kabul edilir ve çalışanlar normal mesai ücretlerini alır. Eğer çalışanın arife günü öğleden sonra çalışmaya karar vermesi durumunda, işveren ek mesai ücreti ödemek zorundadır.

İzin ve Ödeme Seçenekleri

Bayram mesai ücretinin ödenip ödenmemesi, işçi ile işveren arasındaki anlaşmaya göre değişir. Çalışan, bayram mesaisi ücretini alabileceği gibi, sonradan izin kullanmayı da tercih edebilir. Bu durumda bayram mesaisi ödenmez ve çalışan maaşını tam olarak alır.

Bayram mesaisi ücreti, normal maaşla birlikte ödenir. Eğer bayram mesaisi ödemesi, maaş ödeme tarihinden önce yapılmamışsa, çalışan gecikme faizi talep edebilir. Bu faiz, mevduat faiz oranına göre hesaplanır.

Bayram Mesai Ücretinin Kıdem Tazminatı ile İlişkisi

Bayram tatili ve ek mesai, kıdem tazminatına dahil edilir. Ancak, üst düzey yöneticiler için durum farklıdır. Yöneticiler, kendi çalışma gün ve saatlerini belirledikleri için fazla mesai ücreti almazlar. Ancak, bayram tatilinde çalışmaları durumunda mesai ücreti almaları mümkündür; yalnızca bayramda çalıştıklarını ispat etmeleri gerekmektedir.

Bir işveren, çalışanını bayramda sadece bir saat çalıştırsa bile, o çalışanın tatil hakkı kullanılmadığı için tam günlük ücret alması gerekir.

Kısmi Zamanlı Çalışanlar İçin Bayram Mesai Ücreti

Kısmi zamanlı çalışanlar için bayram mesai ücreti, çalıştıkları saatlere orantılı olarak hesaplanır. Örneğin, haftada 15 saat çalışan bir kişi, tam zamanlı bir çalışandan daha düşük bir bayram mesaisi ücreti alacak. Ancak, çalıştığı süreye göre aldığı günlük ücretin iki katı kadar ödeme yapılacaktır.