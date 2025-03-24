25 Mart Kayseri imsakiye | Kayseri sahur ve iftar vakitleri

25 MART 2025 KAYSERİ İMSAKİYE | Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutmaya başlayan Müslümanlar, iftar ve sahur vakitlerini araştırmaya devam ediyor. Özellikle Kayseri'de huzur ve bereket ayında ibadetlerini yapmayı sürdüren kişiler, "2025 Kayseri imsakiye" saatlerini araştırıyor. Peki, 25 Mart Kayseri iftar ve sahur vakti ne zaman? İşte detaylar...

25 MART KAYSERİ SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'te orucunu tutmaya hazırlanan Kayseri'de 2025 imsakiye takvimi açıklandı. 25 Mart 2025 Salı Kayseri sahur vakti saat 05.04 olarak açıklandı.

25 MART KAYSERİ İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

25 Mart 2025 Salı Kayseri iftar vakti saat 19.01 olarak açıklandı. Bu saatte orucunu açacak olan vatandaşlar, teravih namazını ise saat 20.19'da kılacak.

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RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan hesaplamalara göre, Ramazan ayı 29 gün sürecek. 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak Ramazan, 29 Mart 2025 Cumartesi günü sona erecek.

RAMAZAN AYINDA NELER YENMELİDİR?

Bereketin simgesi, sofraların lezzetle donatıldığı Ramazan ayında oruç tutarken vücudu dinç tutmak, uzun süren açlık saatlerinde dengeli beslenmek büyük önem taşıyor. Sahurdan iftara kadar olan süreçte sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak, bu mübarek ayı daha rahat ve huzurlu geçirmenize yardımcı olacaktır. İşte Ramazan ayında sağlıklı beslenme için dikkat edilmesi gerekenler:

Ağır yemeklerden kaçının: Uzun süreli açlıktan sonra mideyi ani ve ağır yemeklerle doldurmak sindirim sorunlarına yol açabilir. Yağda kızartılmış yiyecekler yerine hafif, az yağlı veya fırında pişmiş yemekler tercih edilebilir.

Yavaş ve bilinçli yiyin: Hızlı yemek yemek, beynin doyma sinyalini algılamasını geciktirir ve gereğinden fazla yemenize neden olabilir. İftarda lokmaları iyi çiğneyerek tüketmek sindirim sisteminizi rahatlatır.

Kan şekerini dengede tutun: Beyaz un, pirinç ve şeker içeren gıdalar hızlı sindirildiği için kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olabilir. Bunun yerine, tam tahıllı ürünler, sebzeler ve protein açısından zengin besinler tüketilebilir.

İşlenmiş gıdalardan kaçının: Şarküteri ürünleri, tuzlu yiyecekler ve aşırı hamur işleri vücutta su tutulmasına neden olarak tansiyon problemlerine yol açabilir.

Protein ağırlıklı beslenin: Yumurta, peynir, yoğurt gibi protein içeriği yüksek gıdalar mideyi uzun süre tok tutarak gün boyunca enerjinizi korumanıza yardımcı olur.

Şekerli ve işlenmiş gıdalardan kaçının: Beyaz ekmek, şekerli hamur işleri ve gazlı içecekler kan şekerinin hızlı yükselip düşmesine sebep olur ve gün içinde daha çabuk acıkmanıza yol açar.

Yavaş sindirilen besinleri tercih edin: Tam buğday ekmeği, yulaf, ceviz, badem gibi sağlıklı yağlar içeren gıdalar uzun süre tokluk hissi sağlar.

Ramazan ayında uzun süren açlığın ardından iftar sofraları büyük bir özenle hazırlanır. Ancak, sağlıklı bir oruç süreci geçirmek için iftar menüsünde yer alan besinlere dikkat etmek büyük önem taşır. Aşırı yağlı, tuzlu ve şekerli yiyecekler sindirimi zorlaştırırken, mideyi yorar ve sağlık problemlerine davetiye çıkarabilir.

Ramazan ayını sağlıklı ve dengeli bir şekilde geçirmek için doğru besin seçimlerine özen göstermek gerekir. Dengeli bir iftar ve sahur menüsü, hem mide sağlığınızı korur hem de enerjinizi yüksek tutmanıza yardımcı olur.