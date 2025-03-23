  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 23 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 23 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 23 Mart 2025 tarihli 32850. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 23 Mart Pazar 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 08:05 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 08:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün! 23 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 23 MART | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 22 Mart Cumartesi tarihli 32850. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 22 Mart Cumartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

23 MART 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Çankırı Karatekin Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Gedik Üniversitesi Bangladeş Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜLER

–– Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Eskrim Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Tenis Federasyonu Ana Statüsü

👉23 MART 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

F.Bahçe'de büyük tehlike!
G.Saray'da 2 ayrılık birden! Yeni adresleri Trabzonspor
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi flaş gelişme! Yıldız futbolcudan iyi haber...
CANLI TAKİP | Ekrem İmamoğlu dahil 92 şüpheliye tutuklama talebi! İBB’ye 560 milyarlık yolsuzluk ve terör soruşturması
Tek hedef A Ligi'ne yükselmek! İşte Montella'nın 11'i
G.Saray'dan Xhaka bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da 2 ayrılık birden! Yeni adresleri Trabzonspor G.Saray'da 2 ayrılık birden! Yeni adresleri Trabzonspor 23:59
Montella: Tuzağa düşmek... Montella: Tuzağa düşmek... 23:58
G.Saray'da flaş Jakobs gelişmesi! G.Saray'da flaş Jakobs gelişmesi! 23:58
Dzeko'nun son durumu belli oldu! Dzeko'nun son durumu belli oldu! 23:58
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 23:58
Osimhen ne yapacağını şaşırdı! Osimhen ne yapacağını şaşırdı! 23:57
Daha Eski
Yıldız isim Milli Takım kadrosundan çıkarıldı! Yıldız isim Milli Takım kadrosundan çıkarıldı! 23:57
Fırtına'dan parlayan transfer! Fırtına'dan parlayan transfer! 23:57
Oğuz Aydın Avrupa kulüplerini mest etti! Oğuz Aydın Avrupa kulüplerini mest etti! 23:57
Fred Brezilya yolcusu! Aleix Garcia alternatif olacak Fred Brezilya yolcusu! Aleix Garcia alternatif olacak 23:57
Dünyanın en yetenekli 50 milli takımı açıklandı! Dünyanın en yetenekli 50 milli takımı açıklandı! 23:57
Tek hedef A Ligi'ne yükselmek! İşte Montella'nın 11'i Tek hedef A Ligi'ne yükselmek! İşte Montella'nın 11'i 23:57