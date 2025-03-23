Resmi Gazete'de bugün! 23 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 23 MART | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 22 Mart Cumartesi tarihli 32850. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 22 Mart Cumartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Çankırı Karatekin Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Gedik Üniversitesi Bangladeş Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜLER

–– Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Eskrim Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Tenis Federasyonu Ana Statüsü

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri